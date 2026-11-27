Le nouvel ambassadeur de France au Togo, Laurent Polonceaux, a présenté jeudi ses lettres de créance au président de la République, Jean-Lucien Savi de Tové.

Le diplomate a salué des relations « historiques » entre les deux pays et affiché la volonté de Paris de les renforcer, en particulier sur le terrain économique.

Laurent Polonceaux compte plus de trente ans de carrière diplomatique. Il était jusqu'ici ambassadeur en Guinée équatoriale, après des postes à Madagascar et au Nigeria. Il succède à Augustin Favereau.