Tunis — L'Espérance de Tunis a remporté la Supercoupe de Tunisie de volley-ball (hommes) en battant l'Etoile du Sahel 3-1 (18-25, 25-22, 25-20, 25-23), en match disputé vendredi au palais des sports d'El Menzah.

Il s'agit de la 10e supercoupe et 6e d'affilée remportée par l'équipe "sang et or" après avoir été sacrée en 2008, 2009, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.

Les coéquipiers de Marouène Mrabet, déjà sacrés champions et vainqueurs de la Coupe de Tunisie, s'adjugent ainsi le triplé 2026 qui s'ajoute à un palmarès bien garni, avec un record de 26 titres de champion et de 24 coupes de Tunisie.

Chez les dames, le titre est revenu au CF Carthage qui s'est imposé face à l'Espérance de Tunis 3 à 2 (20-25, 25-22, 20-25, 25-22, 15-7), en match disputé plus tôt à la même salle.

Les Carthaginoises conservent ainsi le titre qu'elles avaient déjà remporté en 2017, 2020, 2021, 2022, 2027 et 2025. Elles décrochent également le triplé après avoir remporté le championnat et la coupe de Tunisie 2026.

Il s'agit d'un nouveau titre qui s'ajoute au palmarès du club, déja sacré champion à 13 reprises et 9 fois vainqueur de la Coupe de Tunisie.