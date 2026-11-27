Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rejoint ce vendredi la capitale équato-guinéenne pour un nouveau rendez-vous diplomatique consacré à l'avenir de l'intégration régionale en Afrique centrale, à l'occasion du 27e Sommet de la Communauté des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).

Ce rendez-vous sous-régional constitue un cadre de concertation pour les dirigeants des États membres, appelés à consolider les mécanismes de coopération et à apporter des réponses communes aux défis auxquels fait face l'Afrique centrale.

Organisée autour du thème « Accélérer l'intégration régionale en Afrique centrale au bénéfice des peuples de la région », cette rencontre accorde une place importante aux orientations stratégiques de la Communauté, notamment à travers sa Vision à l'horizon 2050 et son Plan stratégique indicatif à moyen terme 2026-2030.

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Ces instruments, examinés par les experts les 22 et 23 novembre derniers, s'inscrivent dans une réflexion plus large sur le fonctionnement de l'organisation, son financement et la rationalisation des communautés économiques régionales. La gouvernance des frontières, la sécurité maritime, l'énergie et la santé complètent les dossiers soumis aux dirigeants.

Au-delà des questions de coopération et d'intégration, cette session marque une nouvelle étape dans la gouvernance de la CEEAC avec la fin du mandat du Président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à la tête de l'organisation.

Face à la poursuite de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo, le Chef de l'État interviendra pour réclamer la mise en oeuvre intégrale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies. Ce texte impose aux Forces de défense rwandaises de se retirer de l'ensemble des territoires occupés et de cesser tout soutien à l'AFC/M23.