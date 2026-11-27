Lancée le dimanche 15 novembre 2026 au Centre Guélewar de Ngaparou, la résidence Kim'Art Sound rassemble douze jeunes compositeurs africains autour de la composition musicale à l'image et du sound design. Au programme, des ateliers de création, des échanges avec des professionnels et un travail sur les patrimoines sonores africains.

Douze compositeurs venus de huit pays africains prennent part à la résidence Kim'Art Sound au Centre Guélewar de Ngaparou. Pendant cette rencontre, ils travaillent sur la musique de film, le sound design et les différentes techniques de composition destinées au cinéma. Le Sénégal, Madagascar, la Mauritanie, la République démocratique du Congo, Djibouti, la Guinée, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont représentés.

La résidence veut renforcer les compétences de ces jeunes musiciens et leur permettre de mieux connaître le métier de compositeur de musique à l'image. Des professionnels expérimentés les accompagnent dans ce travail. Parmi eux figurent Wasis Diop, Olivier Delevingne, Thibault Kientz-Agyeman, Passa Beatz, Andréas Chave et David Thomas. Wasis Diop participe à cette transmission à partir de son expérience dans le cinéma.

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Le compositeur veut notamment rappeler aux jeunes musiciens les origines de la musique de film. Il les invite à connaître son histoire, depuis les premières projections du cinéma muet, accompagnées par des pianistes, jusqu'aux formes actuelles de composition. Pour lui, les jeunes créateurs doivent connaître les expériences qui ont précédé leur travail afin de mieux construire leur propre langage musical. Olivier Delevingne, compositeur et producteur de musique, travaille depuis plus de trente ans avec Wasis Diop. Il accompagne les participants dans un exercice autour de « Le Franc », le film de Djibril Diop Mambéty dont Wasis Diop a composé la musique.

Les jeunes compositeurs doivent revisiter certaines séquences et proposer de nouvelles compositions, en prenant en compte le travail musical réalisé à l'époque. « Depuis la création de la musique de film, tous les genres de musique ont été bons à prendre », explique Olivier Delevingne. Il se dit également intéressé par les propositions des jeunes autour du sound design. Cette approche permet d'explorer d'autres possibilités sonores et de travailler différemment l'accompagnement des images. Le mentor veut aussi transmettre les réalités du métier.

Selon lui, les jeunes compositeurs doivent maîtriser leur pratique artistique, mais aussi comprendre le fonctionnement du secteur et les conditions d'exercice de leur profession. « Ce qu'on va essayer d'apporter, nous les mentors les plus anciens, c'est aussi une dimension qui est de mon point de vue fondamentale, qui est la dimension métier, compréhension du métier, compréhension des écosystèmes », souligne-t-il. Il résume sa préoccupation en quelques mots : « Créer, c'est formidable. En vivre, c'est indispensable. » La résidence accueille également Motassou, pianiste et chanteuse originaire de Madagascar.

Passionnée par la musique à l'image depuis trente ans, elle vient chercher de nouvelles expériences auprès des autres participants. Elle évoque la richesse de la culture malgache et son désir de mieux connaître les différentes expressions musicales africaines. « Je suis là pour m'imprégner, découvrir, enrichir mon expérience », explique-t-elle. Elle apporte à la résidence son univers musical, marqué par le piano, la voix et l'électro.

« Au fond de moi, il y a beaucoup d'électro, du piano, une voix et un coeur qui bat », confie-t-elle. Avec Kim'Art Sound, les organisateurs veulent former de nouveaux compositeurs africains et renforcer leur place dans l'industrie cinématographique. La résidence mise sur les échanges entre générations, la connaissance du métier et l'exploration des patrimoines sonores du continent.

Wasis Diop, la mémoire musicale de Hyènes

Pour Wasis Diop, la musique de film possède une histoire que les jeunes compositeurs doivent connaître. À l'occasion de Kim'Art Sound, le musicien veut partager avec les participants les grandes étapes de cette évolution, depuis les premières projections du cinéma muet jusqu'aux pratiques contemporaines. Il accorde une attention particulière aux sons qui accompagnaient les premières séances de cinéma. « Au début, il y avait le pianiste qui accompagnait les images », rappelle-t-il.

À cette époque, un musicien jouait en direct pendant la projection pour accompagner les scènes et donner une dimension sonore aux récits. Le compositeur invite aussi à considérer les bruits produits par les appareils de projection.

Le projecteur, les bobines et les sons de la salle appartiennent, selon lui, à cette première expérience sonore du cinéma. Cette approche élargit la réflexion sur la musique à l'image et sur les matières que les compositeurs peuvent utiliser. « La musique, c'est du bruit », affirme Wasis Diop. Une conception qui accorde une place aux sons de l'environnement, aux ambiances et aux éléments sonores qui participent à la construction d'un film. Cette réflexion prend appui sur son propre parcours, notamment sur son travail pour « Hyènes », le film de son frère Djibril Diop Mambéty.

La réalisation du long métrage a demandé sept années. Ce délai lui a laissé le temps de penser la musique et de chercher la manière dont elle pouvait accompagner l'univers du cinéaste. « C'est l'une de mes plus grandes expériences dans la musique de film », confie-t-il. Wasis Diop garde de cette collaboration le souvenir d'un univers qui lui évoque le western. Les chevaux et les camions présents dans le film lui rappellent les montures et les diligences des films de l'Ouest américain. Cette référence a nourri sa lecture de l'oeuvre et son travail de composition.

La musique devait trouver sa place dans cet univers singulier, marqué par les déplacements, les personnages et les situations imaginés par Djibril Diop Mambéty. La bande originale a ensuite connu un prolongement avec la sortie d'un album comprenant deux versions, l'une cinématographique et l'autre chantée. Le compositeur distingue ainsi la musique conçue pour accompagner les images de celle qui peut être écoutée indépendamment du film.

Devoir de transmission

Mais l'intervention de Wasis Diop à Kim'Art Sound ne porte pas uniquement sur son expérience de compositeur. Il veut surtout transmettre une connaissance de l'histoire du cinéma et de ses pratiques sonores. Pour lui, les jeunes artistes doivent comprendre les différentes étapes qui ont conduit aux formes actuelles de composition. Cette connaissance leur permet de mieux situer leur travail et d'explorer de nouvelles possibilités. Cette expérience montre comment une création destinée au cinéma peut aussi trouver sa place dans le paysage musical.

À travers Kim'Art Sound, le compositeur entend donc ouvrir un espace de partage avec les douze jeunes participants africains. Son expérience de Hyènes, sa connaissance de l'histoire de la musique de film et sa réflexion sur les possibilités du son alimentent cette rencontre. Il veut donner aux jeunes des références pour qu'ils puissent développer leur propre écriture musicale et contribuer à l'évolution du cinéma africain.