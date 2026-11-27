À quelques jours de la commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais de Thiaroye, prévue le 1er décembre prochain, les autorités administratives et les différents acteurs impliqués sont à pied d'oeuvre.Le préfet de Kaolack, Mamadou Guèye, a présidé, ce vendredi 27 novembre, une réunion consacrée aux derniers réglages organisationnels.

La préfecture de Kaolack a abrité, ce vendredi 27 novembre, la deuxième réunion préparatoire de la commémoration du 82e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais de Thiaroye.Une rencontre qui a permis de passer en revue les dispositions prises par les différents acteurs pour assurer le bon déroulement de cet événement dédié au devoir de mémoire. À cette occasion, le préfet de Kaolack, Mamadou Guèye, est revenu sur la portée symbolique de cette commémoration, qui sera célébrée, cette année, à l'échelle des régions et des départements. « C'est une innovation de taille, car c'est la première fois que cette manifestation se déroule au niveau des régions et des départements.

C'est une instruction du président de la République, qui a voulu que les régions et les départements participent à ce devoir de mémoire vis-à-vis des tirailleurs sénégalais », a-t-il rappelé.

Au cours de la rencontre, les différents services et structures impliqués dans l'organisation ont réaffirmé leur engagement à contribuer à la réussite de cette journée. La mairie de Kaolack s'est notamment engagée à prendre en charge une partie de la logistique, avec la mise à disposition de 100 chaises, de deux bâches, d'un écran ainsi que de tenues destinées aux acteurs qui interviendront lors de la cérémonie.

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La communauté éducative sera également de la partie. Une centaine d'apprenants issus de cinq établissements scolaires du département, sont attendus. À eux s'ajouteront dix anciens combattants, accompagnés de leur porte-drapeau.

Malgré les délais relativement courts, les préparatifs avancent à un rythme soutenu. « Malgré le temps imparti, qui est très juste, nous avons mis les bouchées doubles pour être à jour dans les préparatifs. Nous invitons tous les Kaolackois à venir prendre part à cette commémoration. Notre challenge est que Kaolack soit le premier département à réussir cette manifestation. Tous les acteurs sont mobilisés et chacun va jouer sa partition », a assuré le préfet.

La cérémonie est prévue le 1er décembre, à partir de 8 heures, au Jardin du Coeur de ville de Kaolack. Au programme figurent notamment une prise d'armes, un dépôt de gerbe de fleurs et une projection de film, entre autres activités commémoratives.