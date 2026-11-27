Le plomb contenu dans les peintures, un poison lent, invisible et irréversible, constitue un enjeu de santé publique et socio-économique au Sénégal. Une coalition nationale, menée par le Centre national antipoison (CNAP) avec l'appui de l'ONG LEEP, demande aux pouvoirs publics de rendre applicable la norme qui limite sa teneur dans les peintures.

Le plomb est un métal lourd, longtemps utilisé pour améliorer la couleur, la durabilité et la résistance des peintures. Aujourd'hui encore, des peintures contenant du plomb sont commercialisées au Sénégal alors qu'il existe des peintures sans plomb tout aussi efficaces.

Les enfants sont particulièrement exposés. Selon les estimations avancées, au moins deux millions d'enfants, soit près d'un sur cinq, présenteraient une exposition préoccupante au plomb, avec une plombémie supérieure à 5 µg/dL.

« Chez l'enfant, l'intoxication altère les capacités cognitives, l'apprentissage et la santé physique. Chez l'adulte, elle provoque des effets cardiovasculaires, rénaux et reproductifs. Le plomb peut aussi être transmis au foetus et accroît le risque de fausses couches. Les enfants sont particulièrement exposés », explique le Centre national antipoison (CNAP), dans un communiqué rendu public le jeudi 26 novembre 2026.

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La dégradation des peintures libère des poussières et des écailles contaminées, qui peuvent être ingérées ou inhalées au domicile, à l'école ou dans les structures préscolaires et périscolaires.

Un tiers des peintures au-dessus de la limite

Les études du CNAP et de LEEP, menées en 2023 et 2025 à Dakar et à Touba, indiquent qu'un tiers des peintures échantillonnées dépassaient la limite de 90 ppm recommandée par l'OMS. Le plomb, longtemps utilisé pour améliorer la couleur, la durabilité et la résistance des peintures, reste commercialisé au Sénégal, alors que des produits sans plomb, aussi efficaces, existent.

Le coût économique est lourd. Selon une estimation de NYU Langone Health datant de 2013, les pertes annuelles liées à l'exposition au plomb pendant l'enfance atteignent environ 5,9 % du PIB, soit 1,49 milliard de dollars (environ 900 milliards de F CFA), en raison du potentiel de revenus perdu.

Une norme adoptée mais non appliquée

Le Sénégal dispose pourtant d'un cadre normatif : la norme obligatoire NS ECOSTAND 092-2022, adoptée et publiée en 2022 par l'Association sénégalaise de normalisation (ASN). Elle fixe la teneur maximale à 90 ppm, ainsi que les règles d'échantillonnage et les méthodes d'essai.

Elle s'inscrit dans le prolongement du règlement C/REG.13/07/23 de la CEDEAO, adopté en 2023, qui engageait les États membres à limiter la teneur en plomb et à le rendre applicable avant fin 2024. Faute de textes réglementaires, cette norme n'est toutefois pas appliquée. La Sierra Leone, le Libéria, le Niger, le Nigéria et Madagascar ont déjà adopté une réglementation nationale.

Environnement et information du public

Le plomb libéré par les peintures dégradées contamine durablement l'eau et les sols, car il ne se dégrade jamais, et il est toxique pour les plantes, les animaux et les écosystèmes. Les consommateurs, eux, ne sont ni informés des dangers, ni en mesure de s'en protéger.

La coalition travaille avec les pouvoirs publics à un cadre réglementaire qui protégerait la population tout en garantissant des règles équitables aux fabricants et aux importateurs. Son message : plus tôt la norme sera appliquée, moins il y aura de personnes exposées.