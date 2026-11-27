A l'approche du centenaire de l'assassinat d'Amadou Louis Mbarick Fall, dit Battling Siki, Saint-Louis prépare quatre jours de commémoration, du 12 au 15 décembre 2026. Un comité départemental de développement tenu jeudi à la gouvernance, a permis de faire le point sur l'organisation des activités dédiées à ce champion du monde de boxe et héros de guerre.

La rencontre s'est déroulée sous la présidence de l'adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Ba, représentant le gouverneur Al Hassan Sall. Les services techniques présents ont manifesté leur disponibilité à accompagner le comité d'organisation. « Nous saluons les efforts fournis par le comité d'organisation pour la tenue de ce centenaire », a déclaré Abdou Khadre Dieylani Ba, réaffirmant l'engagement de l'administration territoriale à contribuer à la réussite de l'événement.

Pour Marième Fall Soda, présidente de l'Association pour la mémoire d'Amadou Mbarick Fall et petite-fille du champion, cette commémoration dépasse le cadre familial. Elle rappelle le parcours d'un homme qui s'est engagé volontairement dans la guerre, a été décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire, avant de devenir champion du monde de boxe en 1922. « Battling, c'est un héros de guerre, un champion du monde et l'un des plus grands patrimoines historiques de l'État », a-t-elle souligné, invitant les populations à participer aux activités.

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Le programme débutera le 12 décembre par une soirée culturelle. Le 13 décembre, la cérémonie officielle sera suivie d'un gala international de boxe. Le 14 décembre, un colloque portera sur la vie et l'oeuvre de Battling Siki, avec la présentation et la dédicace du livre de Marième Fall Soda consacré à son parcours. La journée du 15 décembre, date de la commémoration de son assassinat, sera consacrée au recueillement sur sa tombe au cimetière de Thiaka Ndiaye, à des lectures du Coran et à une conférence religieuse en wolof. A travers cette initiative, les organisateurs entendent faire connaître davantage l'histoire de Battling Siki et transmettre son héritage aux générations futures.