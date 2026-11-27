La décision du TAS a ébranlé la CAF jusque dans ses fondements institutionnels. Premier signe des secousses provoquées par ce verdict : le départ annoncé de Cédrick Aghey, directeur des affaires juridiques et de la conformité de l'instance africaine. Mais cette première tête qui pourrait tomber suffira-t-elle à solder les responsabilités dans un tel capharnaüm ?

Le verdict de Lausanne continue de faire des vagues à la CAF. Le 24 novembre 2026, les trois arbitres du TAS ont unanimement accueilli l'appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF), annulé la décision du Jury d'appel et rétabli celle du Jury disciplinaire. Le Sénégal conserve ainsi sa victoire (1-0), obtenue le 18 janvier dernier à Rabat. Un revers juridique pour la CAF, dont l'organe d'appel avait attribué le trophée au Maroc sur tapis vert (3-0).

Selon plusieurs informations relayées par des médias, la CAF envisagerait de se séparer de Cédrick Aghey. Le directeur des affaires juridiques et de la conformité avait notamment été associé à la gestion du dossier et à la constitution du Jury d'appel qui avait donné gain de cause à la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Son éventuel départ, qui reste à confirmer, serait une première conséquence des remous provoqués par la sentence.

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Aghey, le fusible d'un système défaillant ?

Une question s'impose : Aghey doit-il être le seul à sauter dans ce désordre institutionnel ? Faire porter à un seul responsable les défaillances de la CAF serait une manière commode de refermer un dossier qui appelle des explications à plusieurs niveaux.

La constitution du Jury d'appel, ses conditions de fonctionnement, le rôle de l'administration et la validation des procédures méritent un examen approfondi. Qui a supervisé les différentes étapes ? Qui doit répondre du choix des membres et des conditions dans lesquelles ils ont exercé leur mandat ?

Le désaveu du TAS ne concerne pas seulement un directeur ou un jury. Il met en cause la crédibilité de toute une institution. En juin 2026, la CAF avait pourtant organisé une concertation avec les responsables de ses instances juridiques et juridictionnelles pour revoir ses statuts et règlements. Le verdict de Lausanne rappelle que ces réformes doivent dépasser les déclarations d'intention et se traduire par des changements concrets.

Le Maroc s'engage dans une impasse judiciaire

Déboutée par le TAS, la FRMF entend explorer les voies de recours devant le Tribunal fédéral suisse. Elle évoque notamment un contact présumé entre le président de la FSF, Abdoulaye Fall, et l'arbitre Ulrich Haas. Des allégations fermement démenties par la partie sénégalaise et qui devront être étayées.

Mais le Maroc risque de subir un nouveau revers. Le Tribunal fédéral suisse n'est pas une juridiction d'appel du TAS. Il ne peut rejuger les faits de la finale ni réinterpréter les règlements de la CAN. Son contrôle est limité à des motifs précis : irrégularité dans la composition du tribunal, violation du droit d'être entendu ou contrariété à l'ordre public.

La FRMF devra donc démontrer une véritable violation des garanties fondamentales de l'arbitrage. Une simple contestation du raisonnement juridique du TAS ne suffira pas. Au regard de ces exigences et de l'unanimité de la sentence, les perspectives d'un renversement paraissent particulièrement faibles. Une éventuelle annulation ne signifierait d'ailleurs pas automatiquement que le titre reviendrait au Maroc.

Le Sénégal a conservé son sacre, mais la CAF reste face à ses responsabilités. Le départ d'Aghey, s'il se confirme, ne suffira pas à dissiper les interrogations. Il faudra établir les responsabilités à tous les niveaux et garantir l'indépendance des organes juridictionnels. Le Maroc a perdu une finale sur le terrain, puis une bataille devant le TAS. La CAF, elle, risque de payer bien plus longtemps le prix de ses défaillances institutionnelles.