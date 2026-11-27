Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé vendredi 27 novembre à Malabo, en Guinée équatoriale, pour prendre part au 27e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). Selon la présidence congolaise, le chef de l'État entend notamment réclamer la mise en oeuvre intégrale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, relative à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.

Adoptée en février 2025, cette résolution demande notamment aux Forces de défense rwandaises de cesser leur soutien au M23 et de se retirer immédiatement et sans conditions préalables du territoire congolais. Elle exige également le retrait des rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN), qui remplace l'ancienne coalition AFC/M23, des zones qu'il contrôle en RDC.

Placée sous le thème « Accélérer l'intégration régionale en Afrique centrale au bénéfice des peuples de la région », cette rencontre doit permettre aux dirigeants des États membres d'examiner les perspectives d'avenir de l'organisation.

Les discussions porteront notamment sur la Vision 2050 de la CEEAC, le plan stratégique 2026-2030 et les mécanismes de financement nécessaires à leur mise en oeuvre.

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Les participants aborderont également plusieurs secteurs prioritaires, dont l'énergie, la santé, la sécurité maritime et la gouvernance des frontières, précise la présidence congolaise.