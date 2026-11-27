La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, s'est entretenue par téléphone, vendredi 27 novembre, avec son homologue ougandais, Adonia Ayebare. Selon le ministère congolais des Affaires étrangères, les échanges ont notamment porté sur les récentes prises de parole relatives aux enjeux de sécurité régionale et bilatérale.

Cet échange intervient trois jours après la convocation, le 24 novembre, du chef de mission de l'ambassade d'Ouganda à Kinshasa par la ministre congolaise des Affaires étrangères. Cette démarche faisait suite aux publications du général ougandais Muhoozi Kainerugaba sur le réseau social X, concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.

Dans un communiqué, le ministère congolais avait exprimé la vive préoccupation du gouvernement face à ces messages, jugés particulièrement graves. Certaines publications faisaient notamment état du soutien affiché par le chef de l'armée ougandaise au Front pour la Refondation de la Nation (FRN), mouvement politique présidé par l'ancien président Joseph Kabila. Kinshasa avait alors demandé des explications aux autorités ougandaises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de leur entretien téléphonique ce vendredi, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de traiter les questions de sécurité par les voies officielles et diplomatiques, dans le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de leurs États, ainsi que des principes de bon voisinage.

Ils ont également souligné la solidité des relations entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, ainsi que leur engagement à renforcer leur coopération dans les domaines de la défense, de l'économie et de la santé publique, indique le ministère congolais des Affaires étrangères sur son compte X.

L'Ouganda annonce le retrait de ses troupes de Lubero

Cette conversation intervient également dans un contexte marqué par l'annonce du prochain retrait des soldats de l'armée ougandaise (UPDF) déployés dans la commune rurale de Lubero, au Nord-Kivu.

Ces militaires sont présents dans la zone depuis janvier 2025, dans le cadre des opérations conjointes avec les Forces armées de la RDC (FARDC) contre les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).

Selon un communiqué publié à Kampala, vendredi 27 novembre, l'opération de retrait devrait débuter dans les deux prochaines semaines. La responsabilité sécuritaire de la zone sera progressivement transférée aux FARDC.