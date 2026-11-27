Le Collectif d'action des femmes pour les vulnérables (CAFEVU) a appelé le 25 novembre, les femmes victimes de violences à briser le silence et à dénoncer les abus auprès des services compétents et des organisations de défense de leurs droits.

Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la célébration, à Beni, au Nord-Kivu, de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Selon Noëlla Katongerwaki Muliwavyo, coordinatrice du CAFEVU, plusieurs victimes hésitent à dénoncer leurs agresseurs par crainte de représailles, mais aussi du regard de leur entourage. Certaines doutent également de l'efficacité des services de sécurité.

« Beaucoup de femmes ne veulent pas dénoncer parce qu'elles ont peur des bourreaux, mais aussi elles ont peur de la honte, car on dira dans la communauté que c'est cette femme qui a été violée », explique-t-elle.

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Des organisations pour accompagner les victimes

Pour la coordinatrice du collectif, l'impunité des auteurs de violences constitue également un obstacle à la protection des femmes et à la restauration de la paix.

Elle encourage les victimes à saisir les services de sécurité ou à se rapprocher des organisations féminines spécialisées dans la lutte contre les violences basées sur le genre, afin de bénéficier d'un accompagnement juridique et psychologique.

« Ces organisations peuvent bien aider ces femmes à transmettre le cri de détresse, parce que ce sont elles qui les accompagnent dans le cadre juridique, mais aussi psychologique », précise Noëlla Katongerwaki Muliwavyo.

Elle appelle enfin la justice à jouer pleinement son rôle dans la protection des victimes, la sanction des auteurs et la lutte contre l'impunité.

Cette situation reste préoccupante en RDC. Selon des données publiées en 2021 par ONU Femmes et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), environ 52 % des femmes congolaises subissent des violences physiques ou domestiques au cours de leur vie.