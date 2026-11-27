communiqué de presse

À la veille de l'audience en appel prévue le 25 novembre concernant la fermeture de Mada Masr et la condamnation de sa rédactrice en chef Lina Attalah pour avoir géré un site Internet sans licence, Sara Hashash, directrice régionale adjointe pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré :

« Les autorités égyptiennes ont l'occasion de changer de cap et de respecter leurs obligations internationales en revenant sur cette décision honteuse de fermer Mada Masr. La dernière escalade contre ce média témoigne de la détermination des autorités égyptiennes à bâillonner le journalisme indépendant et à éradiquer tout reportage critique remettant en cause le discours officiel ou passant au crible leur bilan en matière de droits humains ou leur politique.

Elles doivent cesser sur-le-champ d'attaquer la liberté de la presse et annuler l'ordonnance de fermeture visant Mada Masr, l'une des dernières sources d'information indépendantes en Égypte.

« En outre, les autorités doivent abandonner toutes les poursuites à l'encontre de Lina Attalah, qui doit comparaître dans le cadre d'une autre affaire pour publication de fausses informations et gestion d'un site web sans autorisation, infractions pour lesquelles elle risque jusqu'à un an de prison.

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La dernière escalade contre ce média témoigne de la détermination des autorités égyptiennes à bâillonner le journalisme indépendantSara Hashash, directrice régionale adjointe pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International

« Les poursuites pénales successives engagées contre Lina Attalah et Mada Masr s'inscrivent dans le cadre d'une répression croissante visant à étouffer le journalisme indépendant en Égypte et à intimider les médias indépendants pour les réduire au silence. Lina Attalah et ses collègues ont fait l'objet de six poursuites à caractère politique ces six dernières années en raison de leurs reportages.

Depuis 2018, Mada Masr a demandé à plusieurs reprises une licence et s'est efforcé d'opérer en toute transparence. Aussi les autorités devraient-elles accorder à ce média la licence sollicitée depuis des années.

« Face à cette évolution inquiétante, il faut une réaction ferme. La communauté internationale, notamment les alliés de l'Égypte, comme l'Union européenne, doit faire pression sur les autorités pour qu'elles cessent de réprimer la liberté de la presse et veillent à ce que les journalistes et les défenseur·e·s des droits humains puissent faire leur travail sans craindre les intimidations, le harcèlement ou les représailles. »

Contexte

Le 27 octobre, un tribunal a reconnu Lina Attalah, en sa qualité de rédactrice en chef de Mada Masr, coupable d'avoir géré un site Internet sans autorisation, lui a infligé une amende de 3 millions de livres égyptiennes (50 500 euros environ) et a ordonné la fermeture de Mada Masr ainsi que la saisie de ses biens. Le juge a rendu son verdict lors de la première et unique audience, à l'issue d'un procès accéléré qui s'est déroulé à peine cinq jours après le renvoi de l'affaire devant le tribunal.

En violation flagrante des droits de la défense, le juge a rejeté la requête visant à ajourner l'audience afin de laisser aux avocats le temps suffisant pour préparer la défense, ainsi que leur demande de présenter des pièces supplémentaires ou de citer des témoins. Lina Attalah a été retenue au tribunal pendant plusieurs heures jusqu'à ce que l'amende soit réglée le jour même. L'audience en appel contestant cette décision est fixée au 25 novembre 2026.

Le même juge a été désigné pour présider l'autre procès dans lequel Lina Attalah est accusée d'avoir diffusé de fausses informations et géré un site Internet sans license, mais ses avocats ont déposé une requête en récusation contre lui. Un autre tribunal se prononcera le 26 novembre sur cette demande.

La décision de fermeture visant Mada Masr s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large à l'encontre des journalistes ; six journalistes de Matsadaash, plateforme indépendante de vérification des faits, ont notamment été placés en détention arbitraire.

Arrêtés fin septembre, ils ont été victimes d'une « disparition forcée » pendant cinq à six jours entre les mains des forces de sécurité et ont subi actes de torture et mauvais traitements. Ils sont toujours en détention dans l'attente des résultats d'enquêtes portant sur des accusations infondées liées au terrorisme et à la diffusion de « fausses informations », en lien avec leur activité journalistique.

La répression de la liberté d'expression s'étend aux défenseur·e·s des droits humains. Le 9 novembre 2026, le parquet égyptien a interrogé Aida Seif al Dawla, défenseure des droits humains et fondatrice du Centre El Nadeem contre la violence et la torture, au sujet de la diffusion de « fausses informations » dans une publication Facebook concernant des grèves de la faim dans les prisons égyptiennes, avant de la libérer sous caution.

C'est la deuxième fois cette année qu'elle était interrogée au sujet de son action en faveur des droits. En février 2026, elle avait été visée par une autre enquête, également pour diffusion de fausses informations, et avait été libérée sous caution.