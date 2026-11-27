L'Ouganda annonce le retrait de ses troupes de Lubero, sur fond de tensions avec Kinshasa. Cette décision suscite des interrogations sur les intentions de Kampala et l'équilibre des forces dans l'est de la RDC.

L'Ouganda a annoncé ce vendredi, le retrait dans les deux prochaines semaines, de ses troupes déployées sur le territoire de Lubero, dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Les forces ougandaises sont présentes dans cette zone depuis janvier 2025 dans le cadre de la lutte contre les rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF).

Cette annonce intervient sur fond de tensions croissantes entre les deux pays. Elle coïncide avec la poursuite de l'offensive des rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN), mouvement associé à l'ancien président Joseph Kabila, dans l'est de la RDC.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une annonce qui suscite des soupçons

L'annonce du retrait des troupes ougandaises de Lubero intervient dans un contexte sécuritaire et militaire particulièrement tendu dans l'est de la RDC. L'armée congolaise est engagée sur plusieurs fronts à la fois, confrontée aux attaques des ADF, mais aussi à l'offensive du Front pour la refondation de la nation (FRN), mouvement dirigé par l'ancien président Joseph Kabila.

Dans le même temps, le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces armées ougandaises et fils du président Yoweri Museveni, a multiplié ces derniers mois sur le réseau social X, des déclarations parfois controversées, voire provocatrices, concernant la situation en RDC. Des prises de position qui, pour certains analystes, ne sont pas anodines.

"Le fils Museveni formulait pratiquement à la fois des soutiens au FRN que des menaces vis-à-vis du gouvernement. Vous avez FRN qui fait pression vers Lubero, un retrait de l'armée ougandaise pourrait redessiner les rapports des forces et probablement étendre la ligne de front vers le grand nord et vers Lubero", estime Christian Moleka, analyste politique et membre de la Dynamique des politologues du Congo (Dypol).

Le besoin "d'opérer une défense en profondeur"

L'ambassadeur d'Ouganda à Kinshasa a été récemment convoqué au Ministère congolais des affaires étrangères pour des explications.

Pour Roger Sadiki, chercheur sur les questions de stratégie, défense, sécurité et résolution des conflits dans la région des grands lacs, le désengagement de l'armée ougandaise à Lubero est un acte de coercition diplomatique et une rupture de parité tactique.

Selon lui "sur le plan sécuritaire, les conséquences sont critiques. Kinshasa doit opérer une défense en profondeur et recentrer les commandements. Les FARDC doivent immédiatement fortifier les lignes d'arrêt naturels au nord de Lubero centre pour bloquer l'axe vers Butembo."

Kampala joue sur plusieurs tableaux

Pour Kristof Titeca, professeur à l'Université d'Anvers en Belgique, la position de l'Ouganda dans le conflit qui secoue l'est de la RDC demeure à la fois pragmatique et empreinte d'ambiguïté.

"Kampala essaie de maintenir des relations avec les différents acteurs du conflit pour défendre ses propres intérêts quelle que soit l'évolution de la situation politique et militaire en RDC. Mais il est possible qu'on assiste actuellement à une reconfiguration plus profonde des alliances régionales", souligne-t-il.

Lors d'un entretien téléphonique tenu ce vendredi, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et de l'Ouganda ont réaffirmé leur engagement à privilégier les canaux officiels et la voie diplomatique pour régler les questions d'intérêt commun.

Kampala avait été critiqué par Kinshasa pour son attitude lors de la prise de Bunagana par le M23 en juin 2022.

Ces tensions font écho à la guerre des Six Jours à Kisangani, en juin 2000, lorsque les troupes ougandaise et rwandaise s'étaient affrontées en plein territoire congolais. Selon les Nations unies, ces combats avaient causé la mort de plus de 760 civils et fait plus de 1 760 blessés.