Maîtriser les infrastructures stratégiques, renforcer les compétences, démocratiser l'accès aux services financiers et accélérer l'intégration régionale : tels sont les principaux leviers identifiés lors d'un panel consacré aux investissements dans la croissance numérique, dans le cadre du Forum international MEDays 2026 à Tanger. Au-delà de l'adoption des nouvelles technologies, l'enjeu pour l'Afrique est désormais de capter la valeur économique qu'elles génèrent.

Face à l'essor des paiements mobiles, à la démocratisation de l'intelligence artificielle et à la compétition mondiale pour la maîtrise des capacités de calcul, l'Afrique dispose d'importantes opportunités de transformation économique. Mais cette dynamique soulève également des interrogations sur sa dépendance technologique, sa capacité à créer des emplois et sa place dans les chaînes de valeur mondiales.

Réunis autour du thème « Investir dans la croissance numérique : de la fintech aux infrastructures stratégiques », Chokri Mousaoui, Nadia Filali et Philippe Nkouaya ont plaidé pour une approche combinant investissements structurants, développement du capital humain, régulation et coopération régionale.

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Les infrastructures au cœur de la souveraineté numérique

Pour Chokri Mousaoui, responsable du développement commercial chez VOLT | Infrastructure for Intelligence, la souveraineté numérique repose avant tout sur la maîtrise des infrastructures physiques indispensables au fonctionnement des nouvelles technologies.

Derrière l'intelligence artificielle et le cloud se trouvent des investissements considérables dans les centres de données, les équipements informatiques et les infrastructures énergétiques. Certains projets de centres de données peuvent mobiliser entre 20 et 40 hectares et nécessitent un approvisionnement continu en électricité.

Dans un contexte de fragmentation géopolitique, où l'accès aux données, aux modèles d'intelligence artificielle et aux capacités de calcul peut devenir un instrument de pouvoir, les pays qui ne maîtrisent aucun de ces maillons risquent de demeurer de simples consommateurs de technologies développées ailleurs.

L'intervenant a notamment cité le Maroc, dont les investissements engagés depuis plusieurs années dans les énergies solaire et éolienne constituent un atout pour le développement d'infrastructures numériques.

À ce potentiel énergétique s'ajoute un avantage démographique majeur pour le continent : une population dont l'âge médian avoisine 19 ans, contre environ 43 ans en Europe.

Pour Chokri Mousaoui, la souveraineté technologique ne suppose pas nécessairement de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Elle implique toutefois de contrôler certains maillons stratégiques, qu'il s'agisse de l'énergie, des capacités de calcul, des infrastructures ou des données.

La fintech entre innovation, régulation et inclusion financière

L'essor des technologies financières constitue un autre moteur de transformation économique pour le continent. Encore faut-il que leur développement s'accompagne de mécanismes de protection adaptés.

Nadia Filali, directrice de l'innovation et du développement à la Caisse des Dépôts en France, a insisté sur la nécessité de concilier innovation financière, sécurité des utilisateurs et stabilité des systèmes monétaires.

Face à la multiplication des cybermenaces, aux risques de manipulation liés à l'intelligence artificielle et à la volatilité de certains actifs numériques, la régulation apparaît comme une condition essentielle au maintien de la confiance.

L'experte a également mis l'accent sur l'autonomisation économique des femmes, notamment à travers un meilleur accès aux services financiers, à l'épargne et à l'investissement.

Rappelant qu'en France, les femmes mariées n'ont obtenu le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur époux qu'en 1965, elle a souligné l'importance de l'indépendance financière dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie.

Nadia Filali a également appelé à déconstruire les stéréotypes qui freinent l'accès des femmes aux métiers technologiques, citant notamment la présence féminine dans les filières d'ingénierie au Maroc comme un atout à valoriser.

Former les jeunes aux besoins réels de l'économie

Pour Philippe Nkouaya, entrepreneur actif dans les technologies et la gestion des données en Afrique centrale et francophone, la transformation numérique doit avant tout se traduire par des opportunités concrètes d'emploi et d'entrepreneuriat.

Selon les projections qu'il a évoquées, plus de 230 millions d'emplois en Afrique devraient nécessiter des compétences numériques à l'horizon 2030. Ces besoins dépassent largement les métiers de l'informatique et concernent désormais l'ensemble des secteurs économiques, de la comptabilité à la gestion des ressources humaines, en passant par le commerce et la logistique.

L'entrepreneur a également illustré le potentiel des usages numériques en évoquant le développement du mobile money en Afrique centrale, où les transactions auraient atteint près de 6,7 milliards de dollars en 2025.

Face à cette dynamique, il a plaidé pour une accélération de la digitalisation des organisations publiques et privées, ainsi que pour une meilleure couverture des villes secondaires et des zones rurales.

La formation constitue, à ses yeux, un levier déterminant. Elle doit davantage répondre aux besoins des entreprises, favoriser l'insertion professionnelle et permettre aux jeunes talents africains d'accéder aux marchés internationaux.

Philippe Nkouaya a également souligné la contribution croissante des femmes aux métiers de l'ingénierie, du développement informatique et de l'entrepreneuriat technologique.

L'intégration régionale pour accélérer la croissance numérique

Au-delà des stratégies nationales, les intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer les complémentarités économiques et technologiques à l'échelle continentale.

Chokri Mousaoui a notamment plaidé pour l'introduction de l'entrepreneuriat technologique dès le lycée et l'université, ainsi que pour la simplification des procédures administratives afin de favoriser l'émergence d'entreprises innovantes capables de créer des emplois et de se développer à grande échelle.

Philippe Nkouaya a, pour sa part, mis en avant le potentiel des dispositifs d'intégration régionale, notamment la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), pour faciliter les échanges transfrontaliers et élargir les débouchés des entreprises africaines.

Nadia Filali a appelé à dépasser la fragmentation des initiatives nationales en privilégiant la construction de chaînes de valeur complémentaires entre les pays africains, ainsi qu'avec des partenaires internationaux, notamment européens.

Cette coopération suppose une mobilisation conjointe des pouvoirs publics, des investisseurs et du secteur privé pour financer les infrastructures, soutenir l'innovation et favoriser une meilleure répartition de la valeur créée.

À Tanger, les échanges ont ainsi mis en évidence un défi central pour le continent : passer du statut de consommateur de technologies à celui de producteur de solutions, d'innovations et de valeur économique. Une ambition qui repose autant sur la maîtrise des infrastructures que sur la formation des talents et la capacité des économies africaines à coopérer.