Le successeur d'Achraf Hakimi, joueur africain de l'année 2025, sera connu au cours d'une cérémonie des CAF awards qui aura lieu le 2 décembre à Lagos, au Nigeria.
Listes des finalistes masculins
Joueur de l'année
1-Achraf Hakimi (Maroc / Paris Saint-Germain)
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2-Brahim Diaz (Maroc / Real Madrid)
3-Ismael Saibari (Maroc / Bayern Munich)
4-Pape Gueye (Sénégal / Villarreal)
5-Sadio Mané (Sénégal / Al-Nassr)
Gardien de but masculin de l'année
1- Vozinha (Cap-Vert / Colo-Colo)
2-Yassine Bounou (Maroc / Al Hilal)
3-Édouard Mendy (Sénégal / Al Ahli)
Joueur interclubs masculin de l'année
1-Mahmoud Hassan « Trezeguet » (Égypte / Al Ahly)
2-Mohamed Rabie Hrimat (Maroc / AS FAR)
3- Teboho Mokoena (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)
Entraîneur masculin de l'année
1-Pedro Leitão Brito « Bubista » (Cap-Vert)
2-Mohamed Ouahbi (Maroc)
3-Pape Thiaw (Sénégal)
Jeune joueur masculin de l'année
1-Yan Diomande (Côte d'Ivoire / Real Madrid)
2-Ayoub Bouaddi (Maroc / Manchester City)
3-Ibrahim Mbaye (Sénégal / Aston Villa)
Équipe nationale masculine de l'année
1-Cap-Vert
2-Maroc
3-Sénégal
Club masculin de l'année
1 - USM Alger (Algérie)
2-AS FAR (Maroc)
3- Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
Listes finalistes féminines
Joueuse de l'année
1-Monique Ngock (Cameroun / Washington Spirit)
2-Tabitha Chawinga (Malawi / OL Lyonnes)
3-Temwa Chawinga (Malawi / Kansas City Current)
4-Hanane Aït El Haj (Maroc / Deportivo Alavés)
5-Barbra Banda (Zambie / Orlando Pride)
Gardienne de but de l'année
1-Michaely Bihina (Cameroun)
2-Mercy Sikelo (Malawi)
3-Khadija Er-Rmichi (Maroc)
Joueuse de l'année en interclubs
1-Fatima Tagnaout (Maroc / AS FAR)
2-Ghizlane Chebbak (Maroc / AS FAR)
3-Imane Touriss (Maroc / AS FAR)
Entraîneur pour le football féminin de l'année
1-Valentine Nguélé (Cameroun)
2-Lovemore Fazili (Malawi)
3-Hicham Drissi (AS FAR)
Jeune joueuse de l'année
1-Maeva Nyadjou (Cameroun)
2-Kautar Azraf (Maroc)
3-Oluwakemi Adegbuyi (Nigeria)
Équipe nationale féminine de l'année
1-Cameroun
2-Malawi
3-Maroc
Club féminin de l'année
1-Lekié Football Filles (Cameroun)
2-AS FAR (Maroc)
3-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) de l'année en interclubs
Joueuse de l'année en interclubs
1-Fatima Tagnaout (Maroc / AS FAR)
2-Ghizlane Chebbak (Maroc / AS FAR)
3-Imane Touriss (Maroc / AS FAR)
Entraîneur pour le football féminin de l'année
1-Valentine Nguélé (Cameroun)
2-Lovemore Fazili (Malawi)
3-Hicham Drissi (AS FAR)
Jeune joueuse de l'année
1-Maeva Nyadjou (Cameroun)
2-Kautar Azraf (Maroc)
3-Oluwakemi Adegbuyi (Nigeria)
Équipe nationale féminine de l'année
1-Cameroun
2-Malawi
3-Maroc
Club féminin de l'année
1-Lekié Football Filles (Cameroun)
2-AS FAR (Maroc)
3-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)