Les travaux de la 18e réunion des hauts fonctionnaires du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), coprésidés le 27 octobre à Brazzaville par Constant-Serge Bounda, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, et Miao Deyu, président du suivi du Focac et vice-ministre chinois des Affaires étrangères, ont porté sur l'évaluation des engagements du sommet de Beijing de 2024 et les préparatifs de la 10e conférence ministérielle prévue en 2027 dans la capitale congolaise.

Ouvrant les travaux de la 18e réunion des hauts fonctionnaires du Focac au nom du gouvernement congolais, le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger a souhaité la bienvenue aux délégations participantes, soulignant la portée stratégique de cette rencontre pour la consolidation des relations sino-africaines.

Constant-Serge Bounda a rappelé que depuis sa création en 2000, à l'initiative conjointe de la Chine et des pays africains, le Focac s'est progressivement imposé comme un cadre majeur de coopération Sud-Sud, fondé sur le dialogue, la solidarité, la confiance et la recherche de bénéfices mutuels.

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Au fil des années, ce partenariat a permis de développer des initiatives dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, la santé, le commerce, le développement du capital humain, les nouvelles technologies, la défense et les échanges culturels. Autant de domaines qui contribuent, selon le ministre, à renforcer les capacités économiques du continent et à favoriser la création d'emplois.

Consolider les acquis du sommet de Beijing de 2024

Les travaux de Brazzaville ont essentiellement porté sur le suivi de la mise en oeuvre des engagements issus du sommet de Beijing de septembre 2024. Pour les deux parties, l'enjeu consiste désormais à évaluer les réalisations enregistrées, à identifier les difficultés rencontrées et à définir les mesures nécessaires pour accélérer l'exécution des programmes convenus.

Le ministre Constant-Serge Bounda a insisté sur la nécessité de traduire les engagements politiques en résultats tangibles, mesurables et directement bénéfiques à la population africaine et chinoise.

Les progrès accomplis dans les secteurs des infrastructures, du commerce, de la santé, de la paix, de la sécurité ainsi que des échanges humains et culturels témoignent de la diversité de cette coopération. Le défi consiste, à présent, à consolider ces acquis et à amplifier leur impact sur le développement économique et social des pays partenaires.

Le chef de la diplomatie congolaise a réaffirmé, par ailleurs, l'attachement de son pays à un modèle de coopération internationale privilégiant le dialogue à la confrontation, le partenariat à la dépendance et les intérêts partagés aux approches unilatérales.

Évoquant sa récente visite officielle en République populaire de Chine, du 20 au 25 octobre, marquée par des échanges avec le ministre d'État chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, ainsi que par la découverte de plusieurs entreprises et réalisations économiques chinoises, il a souligné la vitalité du partenariat stratégique entre les deux pays et la convergence de leurs positions sur les grandes questions internationales.

La 10e conférence ministérielle prévue l'année prochaine

Le deuxième axe majeur de la réunion a concerné les préparatifs de la 10e conférence ministérielle du Focac, prévue en 2027 dans la capitale congolaise, sous la coprésidence de la République du Congo et de la République populaire de Chine.

Cette échéance constituera un rendez-vous important pour l'avenir du partenariat sino-africain. Elle devra permettre de dresser un bilan des engagements réalisés, de consolider les acquis et de définir de nouvelles orientations pour approfondir la coopération entre les deux parties.

Elle marquera également une étape institutionnelle majeure avec la fin du mandat de coprésidence du Congo et la transmission de cette responsabilité à un autre pays africain membre du Forum.

Pour les autorités congolaises, l'organisation de cette conférence représente ainsi une responsabilité diplomatique particulière et une occasion de donner une nouvelle impulsion aux relations entre l'Afrique et la Chine. Le ministre Constant-Serge Bounda a exprimé sa confiance dans la capacité des délégations à parvenir à des conclusions consensuelles permettant de préparer cette échéance dans les meilleures conditions.

La vision Congo 2063 au coeur des perspectives de coopération

Au-delà des enjeux propres au Focac, la rencontre de Brazzaville s'est inscrite dans la dynamique de transformation économique et de développement à long terme engagée par la République du Congo. Dans son intervention, le ministre a évoqué la vision Congo 2063, dont la première déclinaison opérationnelle doit s'articuler autour du Plan national de développement 2027-2031.

Cette orientation stratégique traduit l'ambition des autorités congolaises de diversifier l'économie nationale, d'accélérer sa transformation structurelle et de valoriser les potentialités naturelles, logistiques et économiques du pays.

Dans cette perspective, le partenariat avec la Chine occupe une place importante, spécialement à travers la réalisation de projets structurants, susceptibles de renforcer l'intégration régionale et continentale. Le ministre a particuli-rement cité le corridor 13, appelé à améliorer les connexions entre les différentes régions du continent, ainsi que la réhabilitation du Chemin de fer Congo-Océan.

Ces infrastructures sont présentées comme des leviers de désenclavement, de facilitation des échanges commerciaux et de développement des interconnexions économiques africaines. Elles s'inscrivent dans une ambition plus large visant à faire du Congo un espace de transit et un carrefour logistique au coeur de l'Afrique. Pour Brazzaville, leur concrétisation constitue un enjeu majeur du partenariat stratégique avec Beijing, dans la perspective d'une meilleure intégration des économies africaines.

Un engagement politique réaffirmé en faveur du partenariat sino-africain

Dans son discours, Constant-Serge Bounda a également rendu hommage aux présidents Xi Jinping et Denis Sassou N'Guesso pour leur engagement en faveur du renforcement des relations entre la Chine, le Congo et l'ensemble du continent africain.

Il a salué la vision du président chinois en faveur du développement du partenariat sino-africain, ainsi que l'attachement du président congolais à une coopération équilibrée et mutuellement bénéfique.

Le chef de la diplomatie congolaise a réaffirmé solennellement, en outre, l'attachement de la République du Congo au principe d'une seule Chine et sa reconnaissance du gouvernement de la République populaire de Chine comme seul représentant légal de l'ensemble du pays. Cette position traduit la continuité de l'orientation diplomatique de Brazzaville à l'égard de Beijing.

Une coopération inscrite dans une vision de long terme

À travers cette 18e réunion des hauts fonctionnaires, Brazzaville a contribué au renforcement du dialogue entre les partenaires africains et chinois et à l'amélioration du suivi des engagements du Focac.

La rencontre est intervenue dans un contexte où les pays africains recherchent des partenariats capables d'accompagner leurs ambitions de transformation économique, d'industrialisation, de modernisation des infrastructures et de développement humain.

En cohérence avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine, le Congo entend ainsi inscrire sa coopération avec la Chine dans une dynamique de complémentarité économique, de valorisation des ressources et de prospérité partagée.

En clôturant son allocution, Constant-Serge Bounda a exprimé le souhait que les échanges de Brazzaville permettent de dégager un consensus sur l'accélération de la mise en oeuvre des engagements de Beijing et la préparation de la conférence ministérielle de 2027.

L'ambition affichée est de faire du Focac non seulement un cadre de dialogue diplomatique, mais également un instrument opérationnel au service de la transformation économique, de l'intégration continentale, du progrès social et du développement partagé entre l'Afrique et la Chine.

La tenue de cette 18e réunion confirme ainsi le rôle de Brazzaville dans le processus de concertation sino-africaine, à l'orée d'une conférence ministérielle qui constituera une nouvelle étape dans l'évolution de ce partenariat stratégique.