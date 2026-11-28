Le 25 novembre à Brazzaville, le directeur de cabinet de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Harold Milandou, a lancé les travaux d'un atelier consacré à l'évaluation des écosystèmes et des tourbières tropicales du bassin du Congo afin de poser les bases scientifiques de l'élaboration de la liste rouge nationale des écosystèmes.

Le Congo entend renforcer la préservation de ses écosystèmes en s'appuyant davantage sur les données scientifiques. C'est dans cette perspective que le directeur de cabinet de la ministre en charge de l'Environnement a ouvert l'atelier d'évaluation des écosystèmes et des tourbières tropicales du pays.

Cette démarche intervient dans un contexte marqué par des pressions croissantes sur les milieux naturels. Le changement d'affectation des terres, l'expansion des infrastructures, les activités extractives ainsi que les effets du changement climatique constituent autant de menaces susceptibles de compromettre l'équilibre écologique national.

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Face à ces défis, le gouvernement congolais entend s'appuyer sur la Liste rouge des écosystèmes, un outil scientifique développé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Celle-ci permet d'évaluer le degré de vulnérabilité des écosystèmes, d'identifier ceux qui sont menacés et de mesurer les risques de leur dégradation ou de leur effondrement.

Durant deux jours, experts environnementaux, organisations de la société civile, représentants des communautés locales et des peuples autochtones, ainsi que des responsables des administrations publiques sont appelés à examiner l'état des tourbières tropicales. Les échanges devront notamment permettre de mieux cerner les menaces qui pèsent sur ces milieux et de consolider les données scientifiques nécessaires à l'orientation des politiques de conservation.

Pour Richard Malonga, directeur pays de Wildlife Conservation Society (WCS), cette rencontre constitue une étape déterminante dans le processus d'évaluation. « Ensemble, nous devons valider les indicateurs, affiner les modèles d'effondrement des écosystèmes et répartir clairement les responsabilités pour finaliser l'exercice. Cette démarche aboutira à des livrables utiles à la prise de décision pour nos gouvernants », a-t-il souligné.

L'enjeu est particulièrement important pour la République du Congo, dont les tourbières couvrent une superficie estimée à 55 072 km², selon les études scientifiques. Ces vastes étendues constituent d'importants réservoirs naturels de carbone et jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial.

Pour l'UICN, la reconnaissance internationale de ces écosystèmes demeure une priorité. Malgré leur importance écologique et climatique, les tourbières du bassin du Congo restent encore insuffisamment documentées et méconnues à l'échelle mondiale.

« Le bassin du Congo abrite certaines des plus grandes tourbières tropicales de la planète, et parmi les moins bien connues. Une évaluation mondiale leur donne de la visibilité, met à la disposition des décideurs une mesure claire et comparable du risque et contribue à placer ce type d'écosystèmes sur le radar des priorités mondiales en matière de conservation et de climat », a expliqué Min Hein Htike, représentant de l'UICN.

Cette initiative congolaise s'inscrit également dans une dynamique internationale plus large. Des évaluations similaires des écosystèmes forestiers tropicaux sont parallèlement conduites dans d'autres régions du monde, précisément en Amérique et en Asie.

Du côté du gouvernement, l'objectif est de parvenir à des conclusions opérationnelles, adaptées aux réalités nationales et aux spécificités des territoires concernés. La Liste rouge des écosystèmes de l'UICN devrait ainsi constituer un instrument de référence pour orienter les décisions publiques en matière de conservation, de gestion durable et de restauration des milieux naturels.

« Le processus d'évaluation de la Liste rouge des écosystèmes de l'UICN constitue un outil de référence permettant d'apprécier le degré de risque auquel sont exposés les écosystèmes et d'orienter les mesures de conservation, de gestion durable et de restauration », a rappelé Harold Milandou.

Organisé par le gouvernement congolais en partenariat avec WCS et l'UICN, cet atelier marque ainsi une étape importante vers une meilleure connaissance des écosystèmes nationaux et le renforcement de leur protection.

Au-delà de l'évaluation scientifique, l'ambition est de faire de la connaissance écologique un véritable levier d'aide à la décision pour préserver durablement les tourbières du bassin du Congo, un patrimoine naturel stratégique pour le climat mondial.