La République du Congo et la République d'Islande entendent donner une nouvelle impulsion à leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, du tourisme et de l'énergie géothermique. Ces perspectives ont été évoquées, le 25 novembre, lors de la présentation des lettres de créance de Nana Rosine Aurélie Ivouba, ambassadrice de la République du Congo auprès de la République d'Islande, à la présidente de ce pays.

Accréditée auprès des cinq pays nordiques que sont la Suède, la Finlande, le Danemark, la Norvège et l'Islande, avec résidence à Stockholm, la diplomate congolaise, Nana Rosine Aurélie Ivouba a saisi l'occasion pour examiner avec la cheffe de l'État islandais, Halla Tómasdóttir, les possibilités de renforcement des relations entre les deux pays. Plusieurs axes de coopération susceptibles de faire l'objet de partenariats ont été identifiés, avec une attention particulière accordée à la valorisation des compétences et au partage d'expériences.

La formation professionnelle au coeur de la coopération halieutique

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Dans le domaine de la pêche, les échanges ont notamment porté sur les possibilités de formation des jeunes et des femmes congolais aux différents métiers de la filière halieutique. Il s'agit, entre autres, de renforcer les capacités nationales dans les domaines de la production, de la transformation, de la conservation et de la commercialisation des produits de la pêche.

Cette perspective de coopération vise à favoriser le développement des compétences locales, à améliorer les opportunités d'insertion professionnelle et à encourager l'émergence d'activités génératrices de revenus.

À cet égard, l'expérience islandaise en matière de formation et de gestion durable des ressources halieutiques constitue un atout susceptible de nourrir les échanges entre les deux pays. L'Islande dispose, à travers le centre GRÓ placé sous les auspices de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, de programmes de renforcement des capacités dans les secteurs de la pêche et de la géothermie.

Le tourisme et la géothermie parmi les autres axes d'intérêt

Le secteur du tourisme figure également parmi les domaines présentant des possibilités de coopération. Les discussions entre les deux personnalités ont ainsi permis d'envisager des échanges d'expériences et des actions de formation aux métiers du tourisme, en vue de promouvoir une meilleure valorisation du patrimoine naturel congolais.

L'expertise islandaise pourrait en particulier contribuer au développement de l'écotourisme en République du Congo, à travers le renforcement des capacités en matière d'accueil des visiteurs, de gestion des sites touristiques et de conception de produits adaptés aux exigences du tourisme durable.

Par ailleurs, la géothermie représente un autre domaine d'intérêt commun. À ce titre, des échanges entre les institutions spécialisées des deux pays pourraient être envisagés afin d'examiner les possibilités de formation, de coopération technique et d'évaluation du potentiel géothermique du Congo. La concrétisation de cette perspective nécessitera, au préalable, des études appropriées et une concertation entre les structures compétentes.

Un partenariat appelé à se consolider

Cette démarche s'inscrit dans la volonté de la République du Congo de consolider ses relations avec les pays nordiques et de diversifier ses partenariats de coopération internationale. Elle traduit également l'intérêt accordé au développement de relations fondées sur le dialogue politique, la promotion des échanges économiques et le transfert de compétences.

À travers ces différents axes, Brazzaville et Reykjavik entendent explorer des opportunités de collaboration susceptibles de contribuer à la diversification de l'économie congolaise, à la création d'emplois et à la valorisation durable des ressources nationales.

L'ambassade de la République du Congo poursuivra, en concertation avec les départements ministériels concernés et les interlocuteurs islandais, les échanges engagés en vue d'identifier les modalités pratiques de mise en oeuvre des pistes de coopération évoquées.

La présentation des lettres de créance ouvre ainsi une nouvelle séquence dans les relations entre les deux pays, porteuse de perspectives prometteuses pour le renforcement de leur partenariat bilatéral.