Lors la quatrième Conférence ministérielle sur l'énergie de l'initiative « La ceinture et la route », le 26 novembre à Qingdao, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a réaffirmé la volonté du Congo de renforcer son partenariat avec la Chine dans le domaine des infrastructures électriques et des énergies renouvelables. En marge de cette rencontre, un mémorandum d'entente a été signé avec le groupe chinois Huawei, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération technologique.

Intervenant au sous-forum placé sur le thème « La science et la technologie au service de l'interconnexion électrique pour bâtir ensemble des réseaux résilients », le ministre Bruno Jean Richard Itoua a mis en avant les atouts énergétiques du Congo, notamment son important potentiel hydroélectrique lié au bassin du fleuve Congo.

Il a cependant relevé la persistance de difficultés structurelles, caractérisées par l'insuffisance des infrastructures et des capacités d'approvisionnement, qui limitent encore l'accès régulier à l'électricité dans certaines localités du pays.

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Face à ces défis, le gouvernement entend poursuivre la diversification du mix énergétique, en accordant une place importante à l'hydroélectricité et au solaire photovoltaïque. Selon Bruno Jean Richard Itoua, le renforcement de l'interconnexion des réseaux électriques constitue également un levier stratégique pour améliorer la sécurité énergétique, optimiser les échanges d'électricité entre les pays et favoriser une meilleure exploitation des ressources énergétiques propres.

Le ministre a salué, par ailleurs, l'expérience de la coopération sino-congolaise, illustrée par la réalisation de la centrale hydroélectrique d'Imboulou, qui figure parmi les principales infrastructures de production électrique du pays. Il a exprimé le souhait de voir ce partenariat s'étendre davantage à la construction et à la modernisation des réseaux, au transfert de technologies ainsi qu'au renforcement des compétences nationales.

Cette volonté de consolider les relations entre Brazzaville et Pékin s'est précisément traduite par la signature, en marge de la conférence, d'un mémorandum d'entente entre la partie congolaise et le groupe chinois Huawei. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de recherche de partenariats et de solutions technologiques susceptibles d'accompagner la modernisation du secteur électrique national.