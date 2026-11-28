Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé le droit souverain de l'Éthiopie à aménager et à exploiter le fleuve Abay sans autorisation extérieure, tout en s'engageant à oeuvrer en faveur d'un développement régional commun grâce à la coopération avec les pays situés en aval.

Le Premier ministre a tenu ces propos en réponse aux questions des députés de la Chambre des représentants du peuple concernant la diplomatie régionale et les ressources en eau, lors de la quatrième session ordinaire de la première année de la législature.

Qualifiant l'Abay de don divin à l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy a souligné que l'exploitation du potentiel du fleuve était essentielle pour vaincre la pauvreté, accroître la production énergétique, renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des citoyens.

« L'Abay est un remède puissant que Dieu nous a accordé, et nous l'utiliserons. Nous n'avons besoin de l'autorisation de personne pour cela », a-t-il déclaré aux parlementaires.

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Il a ajouté que les ambitions de développement de l'Éthiopie étaient indissociables de son droit souverain à exploiter ses ressources naturelles. Le Premier ministre a précisé que l'approche du pays vis-à-vis du fleuve reposait sur une responsabilité partagée plutôt que sur une exploitation unilatérale.

« L'Abay ne nous appartient pas à nous seuls ; il représente également la part légitime de nos voisins, que nous respectons et protégeons pour eux », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre Abiy a souligné que l'Éthiopie n'avait nullement l'intention de monopoliser le fleuve et qu'elle restait attachée à la coopération avec les pays en aval, en particulier l'Égypte et le Soudan, afin de promouvoir une utilisation équitable et responsable de l'eau.

« Nous n'avons aucune envie de l'utiliser de manière exclusive ; nous l'utiliserons dans le respect de la loi, nous apporterons notre aide et nous coopérerons », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre s'est également félicité des informations faisant état d'une expansion agricole en Égypte, exprimant le souhait de l'Éthiopie de voir l'agriculture égyptienne prospérer parallèlement aux efforts déployés par son propre pays pour accroître sa production énergétique.

Il a déclaré que les aspirations de développement des deux pays pourraient progresser de concert grâce à la coopération.

Abordant les préoccupations environnementales et la durabilité à long terme du fleuve, le Premier ministre a souligné le rôle de l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie, notamment la plantation d'arbres, le reboisement et la conservation des sols, dans la protection du bassin de l'Abay.

« Nous plantons des arbres pour que l'Abay ne s'amenuise pas ; et nous respectons de manière responsable la part qui revient de droit à nos voisins », a-t-il déclaré.

Il a souligné l'importance de protéger la source du fleuve et de lutter contre les pressions environnementales, notamment la déforestation, l'érosion des sols et l'envasement, dans le cadre d'une gestion responsable des ressources en eau.

Le Premier ministre Abiy a également contesté le discours de « somme nulle » entourant l'Abay, affirmant que le développement de l'Éthiopie ne devait pas être considéré comme se faisant au détriment des pays en aval.

Il a souligné que l'expansion des capacités énergétiques de l'Éthiopie et le développement agricole des pays voisins pouvaient se compléter mutuellement grâce au dialogue et à la coopération.

Au-delà du bassin de l'Abay, le Premier ministre a mis en avant le rôle de l'Éthiopie en tant que source d'eau douce pour les pays voisins, notamment l'Érythrée, la Somalie, le Kenya, le Soudan et Djibouti, soulignant que l'Éthiopie n'avait nullement l'intention d'entraver l'accès aux ressources en eau partagées.

Il a en outre appelé à la mise en place de discours éducatifs et publics favorisant la fraternité et la coopération entre les peuples d'Éthiopie, d'Égypte, du Soudan, de Djibouti et d'Érythrée, plutôt que l'hostilité.

Soulignant les avantages régionaux de la prospérité et de la stabilité de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy a comparé une Éthiopie prospère à un sycomore offrant de l'ombre au bord d'une source, apportant vitalité et soulagement aux pays voisins.

Il a déclaré que le principal défi consistait à transformer les abondantes ressources naturelles de l'Éthiopie en avantages économiques concrets, tout en renforçant les relations de bon voisinage et en favorisant un développement mutuellement bénéfique dans toute la région.