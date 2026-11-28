Addis Ababa — L'Éthiopie et le Soudan du Sud ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs relations bilatérales, les discussions ayant porté sur la poursuite de la coopération, les échanges de haut niveau et le soutien aux prochaines élections au Soudan du Sud.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu aujourd'hui, dans son bureau, avec l'ambassadrice Cecilia Adut Manyok Adeng, ministre par intérim des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Soudan du Sud.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que le ministre des Affaires étrangères Gedion avait mis en avant l'amitié de longue date entre les deux pays et souligné l'importance d'approfondir encore la coopération bilatérale.

Il a souligné qu'un engagement soutenu et des échanges réguliers à haut niveau contribueraient à maintenir la dynamique des relations et à élargir les domaines de coopération.

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Concernant les prochaines élections au Soudan du Sud, M. Gedion a déclaré que le gouvernement éthiopien suivait de près l'évolution de la situation et a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à soutenir le processus électoral.

Pour sa part, la ministre Adeng a salué les contributions de l'Éthiopie à la paix et à la sécurité au Soudan du Sud et a exprimé le souhait de son pays de bénéficier d'un soutien continu de la part de l'Éthiopie.

Elle a également salué le soutien apporté par l'Éthiopie aux étudiants sud-soudanais, reconnaissant leur contribution aux institutions et aux secteurs professionnels de leur pays d'origine.