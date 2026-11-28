Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son engagement en faveur d'une paix, d'une stabilité et d'une sécurité durables au Soudan du Sud.

Cet engagement a été réaffirmé aujourd'hui par le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, lors d'entretiens avec Anita Kiki Gbeho, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan du Sud et chef de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).

Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les prochaines élections au Soudan du Sud, la situation politique et sécuritaire actuelle, ainsi que sur la mise en oeuvre de l'Accord revitalisé sur le règlement du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS).

Ils ont également abordé les défis opérationnels auxquels est confrontée la MINUSS ainsi que les activités du groupe de travail UA-IGAD-ONU.

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Au cours de cette réunion, l'ambassadeur Hadera a réaffirmé le soutien total de l'Éthiopie à la MINUSS et à son mandat.

Il a en outre souligné l'engagement de son pays à collaborer étroitement avec les parties prenantes sud-soudanaises, ainsi qu'avec les partenaires régionaux et internationaux, afin de promouvoir une paix et une sécurité durables dans le pays.