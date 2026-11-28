Addis Ababa — Les mégaprojets de développement lancés par Guba en Éthiopie, d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars, recèlent un immense potentiel pour accélérer la transformation économique et façonner la civilisation Medemer naissante du pays, ont déclaré des membres de la Chambre des représentants des peuples à l'ENA.

Les parlementaires ont qualifié ces projets stratégiques de moteurs majeurs de la croissance nationale, affirmant que leur mener à bien permettrait d'élargir les perspectives économiques, d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de jeter des bases plus solides pour la prospérité à long terme de l'Éthiopie.

Leurs remarques font suite au discours prononcé par le Premier ministre Abiy Ahmed devant la Chambre lors de la quatrième session ordinaire de la première année de travail de la septième législature, au cours duquel il a exposé les progrès réalisés, l'importance stratégique et les aspirations nationales qui sous-tendent les initiatives lancées à Guba.

Guidés par la vision « Un grand pays, un grand peuple, une grande vision », ces projets démontrent la capacité de l'Éthiopie à mener à bien des initiatives de développement ambitieuses tout en recherchant une plus grande autonomie économique, a expliqué le Premier ministre.

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Ce portefeuille stratégique comprend l'aéroport international de Bishoftu, le projet de gaz naturel de l'Ogaden, le programme de construction de 1,5 million de logements, les initiatives dans le domaine de l'énergie nucléaire et l'usine d'engrais de Gode.

Faisant le point sur leur mise en oeuvre, le Premier ministre Abiy a révélé que le gaz naturel issu du projet de l'Ogaden, dans la région de Somalie, est déjà utilisé comme matière première par les usines de céramique nationales et pour alimenter les bus urbains d'Addis-Abeba, ce qui illustre sa contribution aux secteurs industriel et des transports du pays.

Il a également indiqué que les préparatifs pour l'aéroport international de Bishoftu avancent grâce au soutien de technologies modernes d'intelligence artificielle.

La sélection initiale du site est achevée, tandis que la procédure d'appel d'offres pour la construction de la piste est en cours.

L'usine d'engrais de Gode progresse également sous étroite supervision, le projet comprenant près de 18 000 logements destinés aux travailleurs. Parallèlement, le programme de construction de 1,5 million de logements intègre des méthodes de construction modernes conçues pour tenir compte du pouvoir d'achat des citoyens.

Interrogée par l'ENA, la députée Addis Alemayehu a déclaré que le rythme de mise en oeuvre de ces mégaprojets dans un délai relativement court était encourageant. Elle les a décrits comme l'incarnation de la vision visant à léguer une Éthiopie plus prospère aux générations futures.

La députée Abiyot Delelegn a, pour sa part, souligné que les travaux de construction menés 24 heures sur 24 dans le cadre de ces projets témoignaient de l'émergence d'une culture du travail visant à traduire les ambitions nationales en résultats concrets.

Elle a déclaré que ces initiatives recelaient un potentiel considérable pour façonner la nouvelle civilisation « Medemer » de l'Éthiopie, en renforçant les capacités de développement du pays et en élargissant les perspectives d'avenir de sa population.

Un autre député, Samson Wondmeneh, a déclaré que la vision du gouvernement, qui consiste à faire de l'Éthiopie un modèle de prospérité en Afrique, se concrétise grâce à une planification stratégique du développement et à d'importants investissements nationaux.

Le député a en outre réaffirmé son engagement à assumer ses responsabilités en matière de contrôle parlementaire, de soutien et de réglementation afin de garantir que les projets soient menés à bien dans les délais fixés et conformément aux normes de qualité requises, et qu'ils deviennent opérationnels.

Ils ont souligné que la mise en oeuvre réussie de ces investissements stratégiques serait déterminante pour faire progresser la transformation économique de l'Éthiopie et jeter les bases d'une prospérité durable pour les générations futures.