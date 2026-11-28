Comment accélérer le développement de l'agro-industrie africaine tout en préservant les ressources naturelles et en renforçant la souveraineté alimentaire du continent ? Réunis à Tanger dans le cadre de la 18e édition du Forum international MEDays, responsables financiers, experts et acteurs du secteur agricole ont plaidé pour une meilleure gestion des ressources hydriques, une structuration des chaînes de valeur et la mobilisation de financements adaptés aux réalités africaines.

Malgré son potentiel agricole considérable, ses vastes superficies de terres arables et l'importance de sa main-d'œuvre agricole, l'Afrique peine encore à transformer ses ressources en valeur ajoutée locale et à réduire sa dépendance aux importations alimentaires.

Au cœur des échanges consacrés à l'agro-industrie et aux chaînes de valeur agricoles, les intervenants ont identifié plusieurs obstacles structurels, allant du manque de coordination des politiques publiques aux difficultés d'accès au financement, en passant par l'insuffisance des infrastructures et les conséquences du changement climatique.

La gestion de l'eau au cœur de la souveraineté alimentaire

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Éric Tardieu, directeur général de l'Office international de l'eau, a insisté sur l'interdépendance entre l'agriculture et les ressources hydriques. Alors que le secteur agricole représente environ 70 % des prélèvements mondiaux d'eau douce, la disponibilité de cette ressource constitue un enjeu déterminant pour l'avenir des systèmes agroalimentaires.

Dans de nombreux pays, les politiques relatives à l'eau, à l'agriculture et à l'énergie restent insuffisamment coordonnées. Face à l'accentuation du stress hydrique, l'expert a plaidé pour une gestion intégrée des ressources et une meilleure concertation entre les différents acteurs à l'échelle des bassins versants.

Il a également relevé une prise de conscience croissante des industriels de l'agroalimentaire, désormais davantage préoccupés par l'optimisation de leur consommation d'eau, la préservation des écosystèmes et la sécurisation de leurs approvisionnements.

L'intégration des agriculteurs dans les mécanismes de gouvernance de l'eau apparaît ainsi comme une condition essentielle pour prévenir les conflits d'usage et garantir la durabilité des activités agricoles et industrielles.

Lever les obstacles à l'investissement agro-industriel

Pour Mustapha Chehhar, directeur général délégué du Crédit Agricole du Maroc et conseiller du président chargé de la mission socio-économique, l'alimentation constitue désormais un enjeu de souveraineté, de sécurité nationale, de stabilité économique et de positionnement géopolitique.

Selon lui, la souveraineté alimentaire ne suppose pas une autosuffisance totale, mais repose sur la capacité des États à optimiser leur production nationale, à sécuriser leurs importations et à développer leurs exportations.

Le responsable bancaire a identifié plusieurs freins à l'investissement agro-industriel, notamment l'irrégularité de l'approvisionnement en matières premières, les sécheresses, le manque d'organisation des petits exploitants et l'insuffisance des infrastructures logistiques.

À ces difficultés s'ajoutent les pertes post-récolte, qui peuvent atteindre 30 à 40 % dans certaines situations, la complexité des procédures administratives, le déficit de compétences techniques et les difficultés d'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les agriculteurs.

Pour y remédier, il a préconisé une structuration des filières autour des bassins de production, une facilitation de l'accès au foncier, une simplification des procédures et un renforcement de l'accompagnement technique et financier des acteurs.

L'agrivoltaïsme pour concilier agriculture, énergie et gestion de l'eau

Face aux vulnérabilités climatiques et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, Chris Hegadorn, ancien diplomate américain, professeur adjoint à Sciences Po Paris et fondateur du Consortium for Sustainable Agriculture (C4SA), a défendu une approche intégrée associant l'eau, l'énergie et l'alimentation, connue sous le nom de « Nexus ».

Cette démarche vise à dépasser les politiques sectorielles pour apporter des réponses communes aux défis de la sécurité alimentaire, de la transition énergétique et de la préservation des ressources naturelles.

Parmi les solutions évoquées figure l'agrivoltaïsme, qui consiste à associer la production agricole ou l'élevage à la production d'électricité solaire sur une même superficie.

Selon les conditions de mise en œuvre, cette technologie peut contribuer à réduire l'évapotranspiration, à protéger les cultures contre les fortes chaleurs et à produire l'énergie nécessaire à l'irrigation, à la conservation, au séchage et au conditionnement des produits agricoles.

Chris Hegadorn a également mis en avant l'initiative African Agrivoltaics Platform (AAPI), destinée à promouvoir cette approche et à favoriser l'émergence de nouveaux modèles de financement.

La BAD mise sur le financement des chaînes de valeur

La question du financement a également occupé une place centrale dans les discussions. Eren Kelekci, chef de division chargé de l'agriculture, de la foresterie et de l'agro-industrie à la Banque africaine de développement (BAD), a présenté une approche privilégiant la transformation de l'ensemble du système agroalimentaire plutôt que le financement de projets isolés.

Le représentant de la BAD a identifié trois priorités : le développement des infrastructures physiques et logistiques, la mobilisation de fonds de roulement pour les producteurs et les unités de transformation, ainsi que l'amélioration de l'accès au financement des petits exploitants et des PME.

La mise en place de corridors économiques et de transport reliant les bassins de production aux marchés constitue, à cet égard, un levier pour réduire les coûts logistiques, faciliter les échanges et renforcer la compétitivité des filières agricoles africaines.

Mutualiser les ressources pour rendre les filières attractives

Kennedy Tumenta, PDG d'Africa Business Information Bank, a pour sa part rappelé le paradoxe d'un continent disposant d'importantes ressources agricoles, mais dont les importations alimentaires dépassent, selon lui, 50 milliards de dollars, alors même que le secteur agricole bénéficie d'une faible proportion des crédits bancaires.

Il a notamment pointé la fragmentation des mécanismes de financement et le manque de coordination entre les différents maillons des chaînes de valeur, de la fourniture de semences à la commercialisation, en passant par la production et la transformation.

S'appuyant sur des modèles intégrés, notamment celui du Crédit Agricole du Maroc, il a défendu le concept d'« ubuntunomics », une approche économique inspirée de la philosophie africaine Ubuntu, fondée sur la coopération, la mutualisation des ressources et la solidarité entre les acteurs.

L'objectif est de structurer des filières suffisamment solides pour attirer les investisseurs, réduire les risques financiers et favoriser l'émergence d'un tissu agro-industriel compétitif.

Au terme des échanges, un constat commun se dégage : la transformation agricole de l'Afrique ne dépend pas uniquement de l'augmentation de sa production. Elle passe également par sa capacité à transformer localement ses matières premières, à moderniser ses infrastructures, à préserver ses ressources naturelles et à mobiliser des capitaux au service de chaînes de valeur intégrées.

L'enjeu est autant économique que stratégique : faire de l'agriculture un moteur d'industrialisation, de création d'emplois et de souveraineté alimentaire pour le continent.