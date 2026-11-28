Dakar, 27 nov (APS) - L'équipe nationale du Sénégal de beach soccer fera son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026, samedi à 18h30 GMT à Saly (Mbour), face au Ghana, avec l'ambition de poursuivre sa domination continentale et de décrocher un sixième titre consécutif, un neuvième au total.

Pays hôte de cette 13e édition, le Sénégal disputera cette rencontre au site de compétition de Saly, où il tentera de réussir son premier match devant son public et de lancer idéalement la défense de son titre.

Les Lions du Sénégal, vainqueurs des cinq dernières éditions en 2016, 2018, 2021, 2022 et 2024, ainsi que des éditions de 2008, 2011 et 2013, abordent cette compétition avec le statut de champions en titre. Ils ambitionnent de conserver leur titre africain sous la conduite de leur sélectionneur, Ngalla Sylla.

Ce dernier a conduit le Sénégal à trois sacres continentaux consécutifs en 2016, 2018 et 2021.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En face, les Black Sharks du Ghana, selon la Confédération africaine de football, vont participer à leur quatrième phase finale de la compétition. Ils ont obtenu leur qualification aux dépens du Nigeria, battu sur le score cumulé de 10-7 lors des éliminatoires.

Dirigée par Daniel Nii Kotey, la sélection ghanéenne veut jouer les premiers rôles dans cette édition. Elle a renforcé son processus de détection de talents en organisant une opération de recrutement de nouveaux joueurs en amont des qualifications, selon la même source.

Le Sénégal avait déjà accueilli la CAN de beach soccer en 2021.

La première rencontre de cette journée inaugurale du groupe A opposera le Mozambique à l'Ouganda, à partir de 17h GMT.

Les Mambas du Mozambique, finalistes de l'édition 2021, participeront à leur quatrième CAN consécutive. Ils retrouveront les Sand Cranes ougandais, qui signent leur troisième présence en phase finale après avoir éliminé le Burundi sur le score cumulé de 13-10.

La compétition, qui se poursuivra jusqu'au 6 décembre à Saly, réunit huit sélections nationales réparties en deux groupes.

Les deux premiers de chaque poule accéderont aux demi-finales. Les deux finalistes représenteront l'Afrique à la Coupe du monde de beach soccer 2027.