Dakar, 27 nov (APS) - L'équipe nationale A féminine de football du Sénégal s'est inclinée devant son homologue de la Côte d'Ivoire sur le score de 4 buts à 1, lors du premier des matchs amicaux entre les deux sélections, vendredi à Abidjan.

Les Lionnes auront l'occasion de prendre leur revanche lors de deux autres rencontres amicales prévues mardi et vendredi prochains dans la capitale sénégalaise.

Les deux rencontres sont prévues à 16 heures, selon l'instance dirigeante du football sénégalais.

Ces confrontations entre les Lionnes du Sénégal et les Éléphantes de la Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le cadre de matchs de préparation entre les deux sélections nationales féminines.