Des femmes juristes se sont réunies jeudi 27 novembre à Kinshasa pour échanger sur les moyens de garantir l'accès à la justice aux survivantes des violences sexuelles, renforcer leur protection et lutter contre l'impunité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes.

Au cours de cette journée d'échanges d'expériences, les participantes ont partagé leurs pratiques et formulé plusieurs recommandations visant à améliorer la prise en charge judiciaire des survivantes. Les discussions ont notamment porté sur les difficultés auxquelles ces dernières sont confrontées lorsqu'elles saisissent la justice.

Les participantes ont insisté sur la nécessité de garantir la protection des survivantes tout au long de la procédure judiciaire et de prévenir leur stigmatisation, souvent source d'abandon des démarches engagées.

Cheffe de section Appui à la justice à la MONUSCO, Catherine More a rappelé que cette activité s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme. Selon elle, le thème retenu cette année met l'accent sur l'accès à la justice, la protection des survivantes et la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles.

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Parmi les principales recommandations formulées figurent la mise en place de mécanismes renforcés de protection des survivantes ainsi que des mesures destinées à prévenir toute forme de stigmatisation au cours de leur parcours judiciaire.

Les échanges ont également permis de revenir sur le cadre juridique congolais relatif à la répression des violences sexuelles. Marie Chantal Kimanu, présidente de la Cour d'appel de Matete et secrétaire de l'Association des femmes magistrates de la RDC, a rappelé les dispositions de la loi n° 018/2006 portant modification du Code pénal, qui consacre plusieurs infractions liées aux violences sexuelles.

Elle a également évoqué la loi n° 019/2006 relative à la procédure en matière de violences sexuelles ainsi que les innovations introduites en 2023 pour renforcer la lutte contre ces crimes. Parmi les infractions réprimées figurent notamment le viol et l'inceste.

À travers cette initiative, les participantes entendent contribuer au renforcement des actions en faveur de la protection des survivantes, de leur accès effectif à la justice et de la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles.