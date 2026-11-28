Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, vendredi, à la pose de la première pierre du projet aurifère de Douta, dans la commune de Khossanto, département de Saraya. Portée par un partenariat entre International Mining Company (IMC) et African Star Resources, filiale de Thor Explorations, cette future mine représente un investissement de 151 milliards de FCFA. Elle devrait générer 1 800 emplois directs et indirects et contribuer significativement aux recettes de l'État et à l'économie locale.

Le Sénégal oriental confirme davantage sa place stratégique dans le développement du secteur minier national. Après plusieurs années de recherche et de préparation, le projet aurifère de Douta entre lui aussi dans sa phase de concrétisation avec le lancement officiel des travaux de construction.

La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence des autorités administratives, territoriales et coutumières, ainsi que des responsables des entreprises partenaires.

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Pour le président de la République Bassirou Diomaye Faye, cette étape marque une avancée importante dans la valorisation des ressources naturelles du pays. Il a notamment salué les efforts des équipes d'International Mining Company et de Thor Explorations, qui ont permis de mettre en évidence un gisement aurifère d'envergure.

Le chef de l'État a particulièrement insisté sur la portée stratégique de ce projet pour le Sénégal oriental, une région dont le potentiel minier constitue un levier important de transformation économique.

Après deux heures de route pour rallier le site de Douta, Bassirou Diomaye Faye a tenu à souligner que l'éloignement géographique de la capitale ne saurait signifier un éloignement des préoccupations de la République.

« Je peux paraître loin de Dakar, mais Douta n'est pas loin de la République », a-t-il déclaré, avant de rappeler que chaque once d'or extraite représente une ressource susceptible de contribuer à la satisfaction des besoins des populations sénégalaises. Dans cette perspective, le président de la République a appelé à l'établissement d'un partenariat responsable et mutuellement bénéfique entre l'État et les entreprises minières.

Il a assuré que l'État respectera ses engagements et accompagnera le développement de la mine, tout en veillant à ce que ses retombées profitent effectivement au peuple sénégalais, particulièrement aux populations du Sénégal oriental et du département de Saraya.

Il a également invité les promoteurs à poursuivre les investissements dans la recherche minière afin d'identifier d'éventuelles réserves supplémentaires et à respecter les délais annoncés pour la réalisation du projet.

36 tonnes d'or en réserves et 919 milliards de FCFA de retombées attendus pour l'État

Les chiffres annoncés donnent une idée de l'importance économique de cette future exploitation. Le gisement de Douta renferme des réserves estimées à 1,2 million d'onces, soit environ 36 tonnes d'or. La mine devrait fonctionner sur une période de 13 ans, avec une production annuelle prévisionnelle de 100 000 onces, correspondant à environ 3,5 tonnes d'or. L'investissement global est évalué à 151 milliards de FCFA.

Selon les projections présentées, le projet devrait générer 919 milliards de FCFA de retombées pour l'État et 660 milliards de FCFA de contribution au contenu local. La valeur actuelle nette (VAN) est, quant à elle, estimée à 379 milliards de FCFA.

Du côté des partenaires, la cérémonie revêt une dimension particulière. Pour Segun Lawson, directeur général de Thor Explorations, la pose de cette première pierre constitue l'aboutissement de quinze années d'efforts, de persévérance et d'investissements.

« Pour celles et ceux d'entre nous qui ont commencé cette aventure il y a 15 ans, votre présence aujourd'hui est un rêve qui se réalise », a-t-il confié au chef de l'état. Le responsable de Thor Explorations a salué l'engagement des équipes sénégalaises et africaines qui ont accompagné le développement du projet.

Il a également réaffirmé la volonté de l'entreprise de travailler étroitement avec les autorités nationales chargées du contenu local afin de maximiser la participation des travailleurs et des entreprises sénégalaises, aussi bien dans la construction que dans l'exploitation de la mine. Il a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance aux communautés riveraines pour leur accueil et leur collaboration au cours des dernières années.

1 800 emplois directs et indirects annoncés

Au-delà des recettes attendues, l'un des principaux enjeux demeure la création d'emplois et le renforcement de la participation des entreprises nationales à la chaîne de valeur minière. Ainsi, quelque 1 800 emplois directs et indirects sont annoncés durant les différentes phases du projet.

Prenant également la parole, Lamine Diack Diouf, président-directeur général d'International Mining Company (IMC), a retracé le parcours qui a conduit à la découverte et au développement du gisement de Douta. Pour lui, les ressources minières représentent une opportunité majeure de financement du développement national. « Les ressources financières se trouvent sous nos pieds.

L'or est là, il faut aller le chercher », a-t-il soutenu, en plaidant pour une mobilisation accrue des investissements et des compétences africaines dans le secteur. Le dirigeant d'IMC s'est également montré optimiste quant aux perspectives économiques offertes par les différents projets aurifères en cours de développement au Sénégal. Il estime que leur exploitation pourrait renforcer les capacités de financement du pays et contribuer à une plus grande autonomie économique.

Avec le lancement du projet de Douta, le département de Saraya accueille ainsi un nouvel investissement minier d'envergure. Pour les populations de Khossanto et des localités environnantes, l'enjeu sera désormais de transformer les promesses d'investissement en retombées concrètes : emplois pour les jeunes, marchés pour les entreprises locales, infrastructures et amélioration des conditions de vie.