À la veille du 66e anniversaire de l'indépendance, l'humoriste et influenceur Kodda Sall a annoncé sur Facebook avoir été convoqué par la police. En cause : une vidéo publiée la veille, dans laquelle il refuse de voir dans le 28 novembre une simple fête nationale.

Kodda Sall y soutient que le 28 novembre est une journée de deuil pour les Afro-Mauritaniens, et pas seulement un jour de célébration. Sa formule centrale : le 28 novembre « n'est pas une fête, c'est un deuil ».

Son argument porte sur la contradiction qu'il dénonce. L'État, accusé selon lui d'avoir tué sans raison des aïeux des Mauritaniens noirs, leur demande de célébrer la date même de ces morts.La vidéo fait référence au massacre d'Inal.

D'après Sunu Afrik Radio, elle évoque les 28 militaires noirs pendus dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, sous le régime de Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya. L'humoriste appelle les Mauritaniens noirs à ne pas participer aux festivités tant que justice n'aura pas été rendue aux victimes.

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Dans un message publié ce vendredi, Kodda Sall dit avoir été convoqué après sa vidéo. Il ajoute avec ironie qu'une simple vidéo peut parfois faire beaucoup de bruit, promet de tenir ses abonnés informés et les remercie de leur soutien.

Kodda Sall est suivi par plus de 9 millions d'abonnés sur TikTok et plus de 2,2 millions sur Facebook.