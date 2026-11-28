Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a affirmé que la réforme globale du système éducatif passe nécessairement par la conjugaison de tous les efforts et de toutes les énergies.

Le chef de l'Etat s'exprimait, vendredi, au palais de Carthage, lors d'une audience accordée au ministre de l'Education, Noureddine Nouri, et au ministre du Transport, Rachid Amri, selon un communiqué de la présidence de la République.

Premier dossier évoqué par le président Saïed, le transport scolaire. A ce titre, le président de la République a appelé à ce que celui-ci soit équitable dans toutes les régions du pays.

Aujourd'hui encore, de nombreux élèves parcourent de longues distances épuisantes pour rejoindre leur établissement sur des trajets semés de risques, a-t-il dénoncé.

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Tout en soulignant que l'Etat doit parler d'une seule voix, le président Saïed a exigé harmonie et complémentarité entre ses institutions.

Les efforts doivent converger et les moyens se mobiliser partout dans le pays, au service du peuple, a-t-il martelé.

S'adressant aux deux ministres, le chef de l'Etat a mis en avant le rôle du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, rappelant que la mission-clé de cette institution consiste à instaurer un système national d'éducation fondé sur l'équité et l'égalité des chances et ouvrant la voie de la réussite et de l'excellence à l'ensemble des Tunisiens.

Tout en rappelant que cette égalité ne se décrète pas, le président Saïed a plaidé pour une réforme globale qui soit en mesure de couvrir les différentes régions du pays.

Cette réforme, a-t-il soutenu, doit traduire parfaitement la volonté du peuple tunisien d'en finir avec l'analphabétisme et de se hisser aux plus paliers dans les domaines de la science et du savoir.