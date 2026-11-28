Le Congolais Armel Saint Silvère Dongou a été élu à l'unanimité secrétaire général du Réseau des docteurs honoris causa africains de l'Institut africain de recherches pluridisciplinaires appliquées (Iarpa), à l'issue d'une réunion tenue le 26 novembre à Bangui, en République centrafricaine. Il succède à l'ancien ministre burkinabè Harouna Kaboré pour un mandat d'un an renouvelable.

L'élection du Congolais vient couronner un parcours professionnel, intellectuel et académique marqué par plusieurs distinctions. Ingénieur financier, écrivain et ancien haut cadre du Trésor public de son pays, Armel Saint Silvère Dongou a notamment été élevé au rang de docteur honoris causa, en octobre 2026, par le Global Institute for Leadership & Management de Singapour.

Il avait déjà reçu cette distinction en novembre 2025 à Dakar, au Sénégal, à l'initiative de l'Iarpa. À ces reconnaissances s'ajoute la médaille d'or de la Ligue universelle du bien public, qui lui a été décernée en juin 2026.

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Sur le plan professionnel, le nouveau secrétaire général a occupé plusieurs fonctions de responsabilité au sein de l'administration financière congolaise, notamment celles de trésorier central et de directeur général adjoint du Trésor public. Il s'est également illustré dans le domaine de la production intellectuelle à travers la publication de plusieurs essais et ouvrages littéraires.

Sa dernière oeuvre, intitulée Bassin du Congo, trésor vert du monde, parue en novembre dernier, porte sur les enjeux environnementaux et la valorisation du patrimoine naturel du bassin du Congo.

À la tête du secrétariat général du Réseau des docteurs honoris causa africains, Armel Saint Silvère Dongou sera appelé à contribuer à la coordination et à l'animation des activités de cette organisation, placée sous l'égide de l'Iarpa.

Son élection est intervenue en marge des activités organisées du 26 au 27 novembre à Bangui, dans le cadre de la cérémonie officielle de remise du Prix Faustin-Archange-Touadéra pour l'excellence scientifique africaine.

Cette initiative de l'Iarpa, institution basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vise à promouvoir la recherche scientifique ainsi que son application pratique au service du développement socio-économique du continent.