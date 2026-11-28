En prélude à la 10e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), prévue en 2027 à Brazzaville, le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a reçu, le 27 novembre, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Miao Deyu. Les deux hommes ont évoqué les engagements du sommet de Beijing de 2024, les préparatifs de cette prochaine échéance diplomatique ainsi que le renforcement des relations entre le Congo et la Chine.

Arrivé à Brazzaville dans le cadre de la 18e réunion des hauts fonctionnaires du Focac, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a rendu compte au président Denis Sassou N'Guesso du déroulement des travaux de cette rencontre, consacrée principalement au suivi des engagements pris lors du sommet de Beijing de 2024 et à la préparation de la prochaine conférence ministérielle de ce Forum. À cette occasion, Miao Deyu a souligné le caractère particulier de cette réunion, qui constitue une première en Afrique centrale.

Il a notamment relevé trois caractéristiques majeures de ces assises. « La première caractéristique, c'est la large participation. La deuxième caractéristique marquante, c'est la focalisation sur la mise en oeuvre. Toutes les actions de suivi du sommet de Beijing 2024 ont enregistré des avancées dans leur mise en oeuvre.

Le tarif douanier zéro appliqué par la Chine à l'ensemble des pays africains et avec elle des relations diplomatiques est entré en vigueur. Le volume des échanges commerciaux sino-africains de janvier à octobre dernier a connu une augmentation considérable. La troisième caractéristique, c'est le rassemblement du consensus », a expliqué Miao Deyu.

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S'agissant de la mise en oeuvre des décisions du sommet de Beijing, le vice-ministre chinois a fait état des avancées significatives. Il a notamment évoqué l'entrée en vigueur de la politique chinoise de suppression des droits de douane pour les produits en provenance des pays africains entretenant des relations diplomatiques avec Pékin, ainsi que la progression des échanges commerciaux entre les deux parties au cours des dix premiers mois de l'année.

Les regards sont désormais tournés vers 2027, année au cours de laquelle Brazzaville accueillera la 10e conférence ministérielle du Focac. Cette échéance constitue un rendez-vous majeur pour approfondir le partenariat entre la Chine et les pays africains.

Miao Deyu a exprimé sa confiance quant à la réussite de ces assises, estimant qu'elles représenteront également une opportunité importante pour le développement du Congo.

Il a salué, à cet égard, le rôle des présidents Xi Jinping et Denis Sassou N'Guesso, ainsi que celui des autres dirigeants africains, dans la dynamique de coopération entre les deux parties. Pour le diplomate chinois, leur engagement et leur orientation stratégique contribueront au succès de cette prochaine conférence ministérielle.