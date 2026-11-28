Alger — Plus de 24 millions d'Algériens sont appelés à se rendre, samedi, dans les bureaux de vote pour élire les membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), pour un mandat de cinq ans.

Ce nouveau rendez-vous électoral représente une étape cruciale dans le processus de consécration de la démocratie participative, en vue de renforcer la confiance entre le citoyen et les institutions élues, chargées de servir les Algériens et de traduire leurs aspirations en matière de développement en réalité palpable.

Bien avant le coup d'envoi de la campagne, l'ANIE avait pris les dispositions nécessaires en vue de garantir le bon déroulement du scrutin, dans le respect de la législation en vigueur.

Formation du personnel des bureaux de vote, mise au point de plateformes numériques dédiées au recensement et à la centralisation des résultats, simulations en prévision du jour du vote et gestion des circuits des bureaux itinérants, sont autant d'actions menées par cet organisme dans le but d'assurer le bon déroulement de l'opération électorale.

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Lors d'une rencontre nationale de formation organisée mardi, dans le cadre de la finalisation des préparatifs relatifs au scrutin, le président de l'ANIE, Saad Arous, a salué "les efforts consentis" par les différents intervenants, tout en rappelant que "la garantie de l'intégrité du processus électoral exige une parfaite maîtrise de toutes ses étapes, depuis la convocation du corps électoral jusqu'aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement et de centralisation des résultats".

Dans ce contexte, il a salué "le rôle central que joue le secteur de la Justice aux différentes étapes du processus électoral, à travers la présidence des commissions communales de révision des listes électorales, l'examen des recours et des appels relatifs aux dossiers de candidature, ainsi que la présidence des commissions électorales communales et de wilaya, jusqu'à l'établissement des procès-verbaux qui en résultent".

A noter que les opérations de vote ont débuté mercredi dans les zones couvertes par les bureaux itinérants déployés à travers les wilayas du Sud du pays, où le vote est avancé de 72 heures conformément à la réglementation en vigueur.

Pour rappel, les membres des APC et des APW sont élus pour un mandat de cinq ans, à l'issue d'un scrutin organisé selon le mode de représentation proportionnelle sur des listes ouvertes.

Les sièges des circonscriptions électorales sont répartis entre les listes concurrentes en fonction du nombre de voix exprimées en faveur de chacune d'elles, compte tenu du seuil fixé par la loi.

En outre, l'électeur n'est pas tenu d'établir un classement préalable des noms figurant sur une liste donnée. Il est également libre de cocher le nom d'un ou de plusieurs candidats figurant sur la liste qu'il a choisie.

Selon les données de l'ANIE, le corps électoral national s'élève à 24.236.959 électeurs, appelés à choisir parmi 6.052 listes de candidats, dont 428 listes pour les APW et 5.624 pour les APC.

Ces listes se répartissent entre 5.765 listes présentées par des partis politiques, 24 listes de coalition et 263 listes indépendantes.