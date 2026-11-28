Soixante-dix ans après le rendez-vous historique de la Sorbonne, Dakar accueille, du 26 au 28 novembre 2026, un colloque international consacré à l'héritage du premier Congrès international des écrivains et artistes noirs. Entre souveraineté intellectuelle, transmission des savoirs et mutations technologiques, la rencontre interroge la place de l'Afrique et de ses diasporas dans la création culturelle contemporaine.

La capitale sénégalaise renoue avec l'une des pages majeures de l'histoire intellectuelle et culturelle du monde noir. Depuis jeudi 26 novembre, écrivains, artistes, universitaires et chercheurs se retrouvent au Musée des Civilisations noires pour commémorer le 70ᵉ anniversaire du premier Congrès international des écrivains et artistes noirs.

Organisée par Présence Africaine et la Communauté africaine de culture, section sénégalaise (CACSEN), en partenariat notamment avec l'Institut des études africaines de Sharjah, aux Émirats arabes unis, la rencontre est placée sous le thème « Créations, corps, images et cosmologies ».

Inscrit au programme officiel de la 16ᵉ édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, le colloque entend dépasser la célébration historique pour confronter les idéaux de 1956 aux mutations culturelles, sociales et technologiques du XXIᵉ siècle.

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1956, un tournant dans l'histoire intellectuelle du monde noir

En septembre 1956, alors qu'une grande partie du continent africain demeure sous domination coloniale, des écrivains, artistes et intellectuels venus d'Afrique, des Antilles, des Amériques et de Madagascar se réunissent à la Sorbonne, à Paris, à l'initiative du Sénégalais Alioune Diop, fondateur de la revue Présence Africaine en 1947.

Ce premier Congrès international des écrivains et artistes noirs marque une étape décisive dans l'affirmation d'une pensée noire à l'échelle internationale. Il ouvre un espace de dialogue sur les conséquences de la colonisation, la reconnaissance des identités culturelles et les perspectives d'émancipation des peuples noirs.

Parmi les grandes figures de cette rencontre figurent Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop, Richard Wright et Jacques-Stéphen Alexis.

Au-delà des questions littéraires et artistiques, les débats portent sur la capacité des peuples noirs à produire leurs propres savoirs, à écrire leur histoire et à contribuer à la construction de l'universel.

Sept décennies plus tard, ces préoccupations trouvent un nouvel écho dans les débats sur la souveraineté culturelle et intellectuelle du continent africain.

La souveraineté culturelle au cœur des réflexions

Présidant la cérémonie officielle d'ouverture, jeudi 26 novembre, la ministre sénégalaise chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a insisté sur la nécessité d'inscrire cet héritage dans les réalités contemporaines.

La ministre a notamment annoncé que son département veillerait à la préservation et à la valorisation des réflexions issues du colloque, à travers des publications et des supports pédagogiques destinés aux jeunes générations.

Elle a également souligné le rôle de la culture dans la construction de la souveraineté et le rayonnement international du Sénégal, rappelant l'importance pour les peuples noirs de produire leurs propres connaissances et de participer pleinement à la définition des représentations du monde.

L'enjeu est désormais de traduire cet héritage intellectuel en initiatives concrètes, capables de renforcer la place des créateurs africains dans les espaces de production, de diffusion et de décision culturelle.

La création africaine à l'épreuve du numérique et de l'intelligence artificielle

Les transformations numériques et l'essor de l'intelligence artificielle occupent une place importante dans les travaux du colloque. Ces évolutions soulèvent de nouvelles interrogations sur la protection des œuvres, la préservation des patrimoines, la circulation des savoirs et la représentation des sociétés africaines.

Dans un environnement où les technologies redéfinissent les modes de création et de diffusion, les participants sont invités à réfléchir aux moyens de garantir une meilleure visibilité des expressions culturelles africaines, tout en préservant leur diversité.

La capacité du continent à maîtriser ses récits, à valoriser ses patrimoines et à investir les nouveaux espaces numériques prolonge ainsi, sous des formes inédites, les préoccupations exprimées par les intellectuels réunis à Paris en 1956.

En marge du colloque, une exposition consacrée au 70ᵉ anniversaire du congrès se tient au Musée des Civilisations noires, du 26 novembre au 3 décembre. Elle retrace le parcours de figures majeures de la littérature et des arts noirs, offrant au grand public l'occasion de redécouvrir cet héritage.

Dakar dans la continuité des grands rendez-vous culturels africains

Le choix de la capitale sénégalaise revêt une dimension symbolique particulière. Terre d'Alioune Diop et de Léopold Sédar Senghor, le Sénégal occupe une place historique dans les mouvements de reconnaissance et de valorisation des cultures africaines.

Dix ans après le congrès de la Sorbonne, Dakar accueillait, en 1966, le premier Festival mondial des arts nègres, organisé sous l'impulsion du président Léopold Sédar Senghor, avec le concours de l'UNESCO et de la Société africaine de culture.

Soixante ans après ce festival et soixante-dix ans après le congrès de Paris, la rencontre de Dakar remet au centre du débat une question fondamentale : comment faire de la création artistique et de la production des savoirs des leviers d'autonomie, de rayonnement et de transformation pour l'Afrique et ses diasporas ?