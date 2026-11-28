Kédougou — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a clôturé vendredi, la deuxième journée de sa tournée économique dans la région de Kédougou, par la pose de la première pierre du projet aurifère de gold mine de Douta, dont l'investissement est estimé à plus de 145 milliards de francs CFA, a constaté l'APS.

"C'est un gisement de classe mondiale, comme cela a été souligné dans la présentation du projet", a déclaré le chef de l'Etat, en présence des membres du gouvernement, des autorités administratives et territoriales ainsi que des responsables de Gold mine de Douta.

Porté par African Star Resources/Thor Explorations, le projet est prévu pour 13 ans. Il est situé dans la commune de Khossanto, dans le département de Saraya.

Le président Faye a félicité le directeur général du projet aurifère de Douta et l'ensemble de son équipe pour cette découverte majeure, dont les réserves sont estimées à 1,20 million d'onces et les ressources à 1,97 million d'onces.

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Bassirou Diomaye Faye a exhorté les promoteurs du projet à accélérer les travaux de construction de l'usine, tout en poursuivant les investissements dans la recherche, au regard de la dimension du périmètre et des possibilités offertes par les technologies permettant d'explorer plus en profondeur afin de trouver d'autres gisements.

Il a assuré que l'Etat du Sénégal tiendra ces engagements et accompagnera le projet Douta dans le développement de cette mine, afin que le partenariat soit mutuellement bénéfique et profite au peuple sénégalais et en particulier aux populations du Sénégal oriental et du département de Saraya.

Les réserves du projet aurifère de Douta sont estimées à 1,20 million d'onces, tandis que les ressources annoncées s'élèvent à 1,97 million d'onces selon ses responsables.

Sur le plan économique, le projet devrait générer plus de 919 milliards de FCFA de recettes publiques sur toute sa durée d'exploitation, mobiliser 660 milliards de FCFA au titre du contenu local annoncé et créer 1 800 emplois directs et indirects.

La première production est attendue en 2028, à l'issue d'une phase de construction estimée à dix-huit mois. L'étude d'impact environnemental et social du projet a été approuvée en janvier 2026.

Toutefois, la demande de permis est toujours en cours d'instruction, tandis que les négociations relatives à la convention minière se poursuivent.

L'enjeu est de faire en sorte que les marchés, les emplois et les activités induites profitent effectivement au tissu économique local, dans le respect des exigences environnementales et sociales.