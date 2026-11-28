Dakar — Le bureau de l'Assemblée nationale a adopté, vendredi 27 novembre, quatre propositions de résolution visant à créer des commissions d'enquête parlementaire sur plusieurs sujets, dont la gestion de la dette publique du Sénégal entre 2012 et 2026, selon un communiqué de l'institution.

L'une des commissions d'enquête va plancher sur la mobilisation, la structuration et l'exécution des financements auxquels Banco Santander, une banque espagnole, a participé lors de la réalisation de projets publics au Sénégal.

Le Programme décennal de gestion des inondations au Sénégal et un projet d'assainissement destiné à 10 villes du pays feront l'objet d'une commission d'enquête, ajoute le communiqué.

Une autre commission parlementaire va mener une enquête sur la gestion des fonds spéciaux de la Primature, du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Ces enquêtes vont porter sur la période allant de 2004 à 2026.

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Conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les quatre propositions de résolution seront immédiatement notifiées par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, au ministre de la Justice, Moussa Sarr, "pour avis".

Lors de la réunion de ce vendredi 27 novembre, les députés ont examiné et adopté une "instruction générale du bureau" de l'institution parlementaire relative aux modalités de fonctionnement des services en cas de dissolution de l'Assemblée nationale.

Selon le communiqué, la réunion du bureau s'est déroulée sous la présidence d'Ousmane Sonko.