Dakar — La Société nationale de recouvrement (SNR) a entrepris des réformes grâce auxquelles elle a procédé à des encaissements d'un montant total de 568 658 086 francs CFA en cent jours, a indiqué son nouveau directeur général, Papa Ibrahima Senghor.

En présentant le bilan de ses cent premiers jours à la tête de la SNR, il a dit, vendredi, à Dakar, avoir entamé une dizaine de réformes, dont l'intensification du recouvrement.

"Le recouvrement est le coeur de métier de notre institution. Il occupe une place centrale dans les actions engagées durant ces cent premiers jours. À ce titre, les encaissements réalisés s'élèvent à 568 658 086 francs CFA", a indiqué M. Senghor.

Il dit avoir entamé une démarche de développement commercial qui a permis de collaborer avec 38 banques et institutions financières, dans le but d'explorer de nouvelles possibilités de mandats de recouvrement.

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L'écoute des collaborateurs et le renforcement du dialogue social constituent une composante de la "transformation" que ce spécialiste du management, du développement commercial et de la gestion des risques dit mener depuis sa nomination au poste de directeur général de la SNR.

Arès après avoir exercé d'importantes fonctions à la BICIS, à Ecobank et à la Banque Atlantique, il a été nommé directeur général de la Société nationale de recouvrement en juillet dernier.

Une sécurisation du patrimoine immobilier de la SNR

Le renforcement de la gestion financière et comptable est l'un des piliers de son management, a-t-il dit, ajoutant avoir fait du renforcement des "fondamentaux financiers et comptables" de la SNR une priorité.

"Un travail d'assainissement comptable est [...] engagé", a assuré Papa Ibrahima Senghor, précisant qu'il s'agit d'assurer la régularisation des comptes des agents et le rapprochement entre les données de paie et les déclarations sociales.

À cette démarche s'ajoute celle de la sécurisation du patrimoine immobilier de la Société nationale de recouvrement, selon son directeur général.

"La préservation du patrimoine de la SNR est un axe majeur de notre action. Nous avons engagé des opérations de recensement, de localisation et de vérification des titres fonciers sur plusieurs sites, notamment à la Sicap, à Derklé, au Front de Terre, à La Médina, à Ngor-Almadies, à Bargny et à Rufisque", a-t-il signalé.

D'après M. Senghor, des missions complémentaires sont prévues dans les régions de Ziguinchor (sud) et Tambacounda (est).

Il affirme avoir entrepris une nouvelle "organisation" de la SNR visant à renforcer l'efficacité de la société nationale. "La transformation de la SNR passe nécessairement par une organisation plus adaptée à ses missions."

"Bâtir une SNR qui sécurise ses intérêts et diversifie ses ressources"

L'instauration d'une nouvelle culture de la performance est l'un des piliers des réformes entreprises, selon Papa Ibrahima Senghor.

"Nous voulons [...] inscrire durablement la SNR dans une culture de la performance et de la redevabilité. À cet effet, les différentes directions transmettent désormais des rapports hebdomadaires. Ces rapports sont complétés par une réunion de coordination organisée chaque mardi et un tableau de suivi des activités de la direction générale", a-t-il expliqué.

M. Senghor assure travailler à la transformation numérique de la SNR, une initiative qu'il considère comme un levier de modernisation de cette société nationale. "Le numérique est un levier essentiel de modernisation et d'amélioration de nos performances [...] Nous avons également automatisé la production des pièces de caisse et engagé la dématérialisation des bons de commande et des ordres de paiement", a-t-il dit, soulignant que "la signature électronique est [maintenant] opérationnelle".

Parmi les réformes entamées figure le renforcement de la sécurité juridique et de la coopération judiciaire.

"Au-delà des réalisations enregistrées, ces cent premiers jours dessinent une nouvelle trajectoire pour notre institution", a ajouté M. Senghor.

"Nous voulons bâtir une SNR qui maîtrise ses fondamentaux, sécurise ses intérêts, innove dans ses méthodes de travail, diversifie ses ressources et produit des résultats mesurables", a-t-il promis.