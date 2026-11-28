Tambacounda, 27 nov (APS) - La place publique de Tambacounda, située à proximité de la gouvernance, s'est parée de guirlandes et d'installations lumineuses, pour accueillir le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui entame ce samedi, la deuxième étape de sa tournée économique dans la région orientale.

Le décor attire chaque soir de nombreux habitants, venus se détendre, prendre des photos ou simplement profiter de ce rare espace de loisir dans la capitale orientale.

Jeudi, en début de soirée, à deux jours de l'arrivée du chef de l'État, l'APS s'est rendue sur les lieux. Un ronronnement continu de motos rythme l'ambiance de la place.

Au-dessus de la chaussée, des rideaux de guirlandes rouges, suspendus entre deux poteaux, forment une pluie de lumière aux fils verticaux.

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Le long des allées, les lampadaires solaires sont ornés de spirales de LED bleues et violettes qui s'enroulent autour des mâts jusqu'à leur sommet.

Les troncs des arbres sont habillés de chapelets blanc doré, tandis que des bougainvilliers en fleurs apportent des touches de rose dans la pénombre.

Sur le sol en pavés autobloquants, les installations lumineuses se succèdent. Une grande porte bordée de néons verts, au centre de laquelle se dessine une étoile, rappelle le drapeau national.

Elle donne accès à un tunnel d'arches lumineuses, constitué d'une succession de cerceaux métalliques ornés de lampions rouges, bleus, jaunes et verts que les promeneurs traversent lentement, téléphone à la main.

Plus loin, des sapins stylisés en forme de pyramide, surmontés d'une étoile, se distinguent par leur jeu de lumière: l'un brille d'un vert vif, tandis que l'autre arbore de multiples couleurs sous un contour doré. Un cube aux arêtes turquoise laisse retomber en son centre une cascade de petites ampoules rouges. Le long d'une balustrade, des fanions vert-jaune-rouge complètent ce décor festif aux couleurs nationales.

"Nous n'avons que cette place"

Assis sur un pied de barrière en ciment, son sac noir sur le dos, Mbaye Diaw fait défiler l'écran de son smartphone. "C'est beau, c'est attractif, ça donne envie de venir passer un bon moment ici, parce qu'il fait chaud à Tambacounda", dit-il.

Le jeune homme est un habitué. "Quand je rentre de mon sport, je viens m'asseoir ici jusqu'à minuit", confie-t-il. Il espère pourtant que cet éclat ne s'éteindra pas avec le départ du cortège présidentiel. "Je souhaite que l'entretien de cet espace ne soit pas circonstanciel, mais ancré dans la durée", plaide-t-il.

Assis sur un banc en ciment, Alpha Niang veille sur sa fillette de moins de cinq ans, qui court d'une installation lumineuse à l'autre. Vêtu d'un tee-shirt noir et portant un chapeau à bords tombants qui recouvre une partie de ses dreadlocks, le père de famille ne cache pas son enthousiasme.

"Je suis rempli de joie. C'est ce qui nous manque à Tambacounda", lance-t-il. "Si je suis venu, c'est en raison de mon enfant. Je l'ai amenée ici pour qu'elle s'amuse, qu'elle profite de la beauté de l'espace, de cette luminosité."

Il est venu du quartier Abattoir, loin de la place. "Nous n'avons que cette place, cela vaut la peine de porter nos enfants jusqu'ici", explique-t-il, avant de rappeler qu"'à Tambacounda, nous n'avons quasiment pas d'espaces de loisirs. Il n'y a que cet endroit et un jardin à côté".

"Ce décor est éblouissant. Je plaide pour la multiplication de ces espaces et de ces décors dans la ville", ajoute-t-il.

Du Samsung faute d'iPhone

En face, un groupe d'adolescentes a pris place sur un banc orné de carreaux blancs. Vêtues de maillots de football, jeans évasés ou de pantalons larges, sandales aux pieds, elles se relaient pour prendre une pose devant une grande étoile dessinée par un néon blanc.

Aminata Kane, élève en classe de 5e, porte des tresses couchées. "Nous apprécions beaucoup la décoration lumineuse de notre place publique. Cela nous met du baume au coeur", dit-elle.

Coiffée d'une casquette, son amie Fatima Coulibaly lui coupe vite la parole. "Nous sommes venues pour faire du Snap", lâche-t-elle, avant de préciser, ironique, qu'elles le font "avec des Samsung, faute d'iPhone". Le groupe éclate de rire.

Elles sont aussi venues "savourer la beauté de l'espace", ajoute Fatima Coulibaly. "Nous avons d'abord vu les images de la place publique sur TikTok. Nous nous sommes dit : pourquoi ne viendrions-nous pas ici aussi pour faire des prises ?"

Au même moment, une constellation de flashs de téléphones portables s'ajoute aux lumières de la place. Au fil des minutes, l'espace accueille crescendo des visiteurs à la tenue soignée, venus immortaliser leur passage et partager les images sur les réseaux sociaux.

Assis côte à côte avec un ami devant leurs motos, Idrissa Soumaré, la vingtaine bien entamée, résume la scène en wolof. "Dafa luxe" (c'est luxueux), dit-il pour décrire la place publique de Tamba.

"Quand on voit cela dans la ville, on ne peut qu'être heureux", poursuit-il. Pour lui, le décor répond aussi à une exigence de la tradition : "Quand on reçoit un étranger, il est important de bien l'accueillir", souligne-t-il, en référence au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.