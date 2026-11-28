La Société congolaise de philosophie (Sophia) a annoncé, le 21 novembre à Brazzaville lors d'une conférence-débat, sa décision de sortir la philosophie des salles de classe. Cette conférence a été organisée au complexe scolaire Révolution/ Gampo-Olilou, sur le thème « L'humanisme chez Emmanuel Kant ».

La Sophia se fixe pour objectif de contribuer à l'édification de la société en cultivant le vivre ensemble à travers une bonne pensée. A l'occasion de de la Journée mondiale de la philosophie organisée en collaboration avec l'Unesco, elle a organisé une conférence-débat qui a regroupé des philosophes, des chefs de quartier de différents arrondissements de Brazzaville ainsi que des élèves sur le thème national « L'humanisme chez Emmanuel Kant ».

Les participants ont été édifiés en langues nationales sur sa date de naissance en avril 1724 et de décès en février 1804 ainsi que sur sa pensée autour de la coexistence, la paix, la solidarité face aux crises.

Le secrétaire général de la Sophia, Mamadou Kanté, a circonscrit sa communication sur la connaissance et la pratique du bien et du mal, le respect de l'autorité de l'Etat ainsi que l'obéissance des principes et lois du pays.

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Le respect de l'autorité, de l'État est une chose sur laquelle on ne discute pas, a poursuivi l'orateur, qualifiant Emmanuel Kant d'homme de valeur qui ne se discute pas mais qui demande le respect.

Mamadou Kanté a estimé que l'homme doit cultiver la paix pour le bon fonctionnement qui commence par la pensée et les idées. Pour lui, les Congolais avec une pensée admise par tout le monde peuvent vivre en ensemble en posant des bons actes.

Notons que la Journée internationale de la philosophie a été célébrée cette année sur le thème « Comment coexister dans un monde en crise? ». La coexistence dans un monde en crise interpelle chaque être à supporter la présence de l'autre afin de cultiver le vivre ensemble dans la paix et dans la solidarité.

C'est ainsi que cette journée a été marquée par des rencontres citoyennes entre la Sophia de Brazzaville et les communautés dans tous les départements du pays. A travers ces rencontres, les philosophes ont vulgarisé leur discipline dans la cité en vue qu'elle soit enseignée en langues nationales dans les établissements scolaires.

Au terme des débats, les élèves ont témoigné l'importance de la rencontre qui les a édifiés sur des concepts tels le civisme et l'hospitalité. Ils ont souligné que le civisme n'est pas une chose qu'on doit seulement connaître, mais aussi pratiquer. « Les communicateurs nous ont parlé de l'implacabilité qui n'est pas une chose que l'homme doit avoir dans son moral, mais plutôt l'applicabilité de cette pratique qui est le civisme et l'hospitalité. Ils nous ont invités à aimer nos prochains, à les aider et à avoir de la solidarité », ont-ils confié.