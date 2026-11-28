Représentant résident au Congo de la Fondation Pro social inter Etats (FPSI) et ambassadeur de la paix, Orcel Bayonga Mbondza a rendu public son avis dans un document intitulé « Pour une évolution constitutionnelle dans la paix, le dialogue et l'unité ».

Le débat sur l'évolution de la loi fondamentale congolaise ayant été ouvert, l'ambassadeur de la paix, Orcel Bayonga-Mbondza, appelle les citoyens, en particulier les jeunes, à s'informer aux sources fiables, à faire confiance aux institutions et à faire vivre ce débat dans le respect et la sérénité.

« Une Constitution est le socle commun d'une nation. Elle protège les citoyens, organise les institutions et trace le cadre dans lequel un pays se développe; parce que les sociétés évoluent, il est naturel de s'interroger périodiquement sur l'adéquation de ce cadre aux réalités du moment.

Chacun peut le comprendre à partir de l'exemple de l'entreprise. Toute organisation sérieuse fonctionne selon des procédures formalisées, qui fixent les responsabilités, encadrent les décisions et garantissent la cohérence de l'action collective.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais aucune entreprise ne garde ses procédures figées. Lorsqu'elle grandit, se diversifie ou affronte de nouveaux marchés, elle les revoit pour les adapter. Cette révision ne se fait pas dans le désordre : elle suit une méthode, est confiée aux instances habilitées, associe les équipes concernées et aboutit à des règles mieux adaptées, sans interrompre l'activité », a expliqué Orcel Bayonga Mbondza.

Il souhaite que le peuple congolais fasse confiance aux institutions et aux élus de la République. « Les propositions d'évolution constitutionnelle sont portées par des institutions et des élus que le peuple congolais a lui-même désignés. Nos élus locaux et nationaux sont les relais naturels de nos préoccupations. Je les invite à expliquer avec pédagogie le sens des changements envisagés, et j'invite chaque citoyen à aller vers eux, à les interroger et à leur accorder la confiance nécessaire pour conduire ce chantier dans l'intérêt général.

La confiance n'exclut pas la vigilance : elle se nourrit du dialogue et de la transparence. Quelle que soit la réforme envisagée, une exigence prime sur toutes les autres : la paix. L'histoire de notre région le rappelle, la violence ne construit rien.

Elle détruit des foyers, interrompt l'école, ruine les activités et laisse des blessures durables. Ce sont toujours les plus vulnérables qui en paient le prix », a prévenu l'ambassadeur de la paix.

S'adressant particulièrement aux jeunes, il a dit: «Vous êtes la force vive de notre pays, et vos questions comme vos attentes sont légitimes. Ne vous laissez pas égarer par les rumeurs, les montages et les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux.

Prenez le temps de télécharger notre Constitution en vigueur, de la lire, puis de la comparer, article par article, avec les propositions d'évolution qui seront présentées.

Demandez-vous ce qui change, pourquoi, et ce que cela implique pour votre avenir. Un citoyen informé est un citoyen libre. Participez ensuite au débat qui sera ouvert par les autorités compétentes chargées de conduire ce processus, dans les consultations et les cadres prévus à cet effet. Votre énergie est précieuse : qu'elle serve à bâtir et non à détruire, et que personne ne la détourne de cet objectif ».

« Le débat d'idées, signe d'une démocratie vivante»

En lançant un appel à toutes les forces vives, le représentant résident de la Fondation Pro social inter Etats a estimé que « Le débat d'idées est le signe d'une démocratie vivante, et chacun a le droit de penser autrement». Il demande aux «autorités, les élus, les partis politiques, la société civile, les leaders religieux, les médias et les familles à instaurer un climat de dialogue, d'écoute et de respect mutuel, afin que chaque Congolais comprenne ce qui est proposé et puisse s'exprimer librement et pacifiquement ».

Orcel Bayonga Mbondza a salué l'ouverture africaine historique initiée par le président de la République. « Le 25 mai 2026, à l'occasion de la Journée de l'Afrique et en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement tenues à Brazzaville, son excellence monsieur le président de la République a annoncé qu'à compter du 1er janvier 2027, l'entrée au Congo ne sera plus soumise au visa pour l'ensemble des ressortissants africains.

Cette décision est un acte fort. Notre pays devient le premier État d'Afrique centrale à franchir ce pas, rejoignant les nations qui, comme le Rwanda, le Bénin ou le Ghana, ont choisi de traduire le panafricanisme en mesures concrètes. Elle donne un contenu réel à la Zone de libre-échange continentale africaine : faciliter la circulation des personnes, c'est faciliter le commerce, les affaires, le tourisme, les échanges universitaires et culturels. Pour le Congo, les bénéfices attendus sont nombreux ».

L'ambassadeur de la paix conclut que « Le Congo n'a jamais manqué de ressources. Le pétrole demeure le pilier de notre économie, et la production poursuit son développement avec l'ambition d'atteindre 500 000 barils par jour, portée par l'exploration et la mise en service de nouveaux puits.

Mais notre pays entre désormais dans une ère de diversification. Le Congo est devenu exportateur de gaz naturel liquéfié, et la seconde phase du projet Congo LNG, au large de Pointe-Noire, a porté la capacité à 3 millions de tonnes par an, avec une première cargaison exportée en février 2026.

Nos réserves prouvées de gaz dépassent 10 000 milliards de pieds cubes. Grâce à cette dynamique, les projections tablent sur une croissance d'environ 5 % en 2026. À cela s'ajoutent la potasse, dont l'exploitation est engagée et qui pourrait faire du Congo un pôle africain des engrais, le fer et les autres ressources minières, ainsi qu'une agriculture au potentiel encore largement inexploité, grâce à nos terres fertiles et à notre réseau hydrographique.

Ces atouts sont une chance immense, à condition d'être encadrés par des règles claires et modernes. Il s'agit d'attirer les investissements, de garantir la transparence, de favoriser la transformation locale de nos matières premières, de créer des emplois pour notre jeunesse et d'assurer un partage équitable des bénéfices entre les générations et les territoires. Une Constitution adaptée à ces réalités doit permettre au Congo de tirer le maximum d'avantages de ses richesses, au profit de chaque citoyen ».