L'assemblée générale des sections de base de la Fédération nationale des agents de la santé et des affaires et de la Fédération syndicale des travailleurs de la santé et des affaires sociales des hôpitaux généraux Adolphe-Sicé, Loandjili, Ngoyo (Pointe-Noire), Dolisie et Edith-Lucie-Bongo-Ondimba d'Oyo, tenue le 26 novembre à la Bourse du travail à Pointe-Noire, a pris fin par une déclaration exigeant le paiement des quatre mois de salaires impayés de 2026, auquel cas une grève sera déclenchée dans toutes ces structures hospitalières.

Face à la persistance de la crise salariale qui frappe les travailleurs des hôpitaux généraux du Congo, et après analyse de l'évolution des négociations engagées entre les fédérations syndicales nationales et le gouvernement, mais également après échanges et débats contradictoires, l'assemblée générale a constaté avec une profonde indignation que les multiples rencontres, concertations et négociations engagées n'ont produit aucun résultat proportionnel à la gravité de la situation salariale qui demeure préoccupante.

Aussi a-t-elle estimé que les travailleurs ne sauraient indéfiniment être maintenus dans une situation d'attente, caractérisée par une crise de précarité et d'incertitude, au nom d'un dialogue qui ne produit aucun changement réel.

L'assemblée générale dénonce donc fermement l'instrumentalisation du dialogue social à des fins de temporisation et d'affaiblissement de la mobilisation des travailleurs. A cet effet, estime-t-elle, la participation répétée aux négociations sans obtention de résultats tangibles ne saurait justifier la prolongation indéfinie d'une suspension de la lutte sociale.

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C'est ainsi qu'elle exige que les fédérations rendent compte de leurs démarches, des engagements obtenus et des raisons ayant conduit à l'absence des résultats, dans un délai de cinq jours. Face à cette impasse, l'assemblée générale réaffirme le droit des travailleurs à reprendre l'initiative de leur lutte collective. Elle considère que la légitimité syndicale doit constamment s'apprécier à l'aune des intérêts effectivement défendus et des résultats obtenus.

Ainsi, les participants à l'assemblée générale, ne pouvant supporter l'enlisement de la situation et les nombreux écueils empêchant l'aboutissement heureux de leurs revendications, ont déclaré infructueux et politiquement discrédité le processus actuel de dialogue social. Elle prononce une rupture de confiance avec la méthode de négociation qui ne produit pas des résultats escomptés.

Elle exige le paiement intégral des quatre mois de salaires impayés courant 2026, à savoir juillet, août, septembre, octobre et novembre; met en cause la responsabilité politique et syndicale au niveau fédéral des actes ayant conduit les négociations dans cette impasse; se réserve le droit d'engager la procédure de la reprise de la grève, conformément aux dispositions légales, dans un délai de sept jours francs à compter de son jour de dépôt, tout en mettant en garde contre la récupération politique du mouvement purement syndical.