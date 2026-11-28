Paru aux Editions +, « Le profil du président: principes, valeurs et vision pour bâtir une nation stable et prospère », a été présenté à la presse et dédicacé par son auteur, Antoine Bienaimé Obam'Ondon, le 27 novembre à Brazzaville.

A travers son essai d'une centaine de pages, le député de Gamboma 2, dans le département de la Nkéni-Alima, présente des éléments pouvant structurer le profil du président de la République.

En effet, ce livre « scientifique » est structuré en douze chapitres dont le profil d'un président : plus qu'un chef, un serviteur de la nation ; les valeurs d'un vrai président ; les principes d'un leadership responsable ; la vision : voir plus loin que son mandat ; ces valeurs et principes au service de la stabilité nationale.

Antoine Bienaimé Obam'Ondon y a mentionné également le président et le développement; le président et la prospérité ; vers une évolution réfléchie des conditions d'éligibilité à la présidence de la République ; un parcours, une rencontre : témoignage.

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Selon l'auteur, ce livre qui décrit le profil du président de la République est né de ses confrontations intellectuelles, de ses travaux de recherche, partant d'une analyse comparative de gestion de crise dans les États fragiles, le cas de la République démocratique du Congo (RDC) et ses voisins. « Dans le cadre de mes recherches dans le domaine de la stratégie, la défense et la sécurité, j'ai eu à mener des études sur la fragilité des États.

Je suis tombé sur un manifeste, une planche : les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps prospères, et les temps prospères créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles », a indiqué le rapporteur de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale.

Evoquant quelques prérogatives et missions du président de la République, il pense que la présentation de son ouvrage à la veille de la célébration du 68e anniversaire de la proclamation de la République n'est pas un fait au hasard. « J'ai conçu le profil du président, non comme un traité politique, mais comme un miroir tendu à chacun.

Un miroir où tout citoyen, tout responsable, tout prétendant à la magistrature suprême peut sonder son propre horizon et se demander : suis-je réellement à la hauteur de la charge que suppose une telle ambition ? », a-t-il expliqué.

L'engagement ne se limite pas à briguer un mandat politique

Il a également souligné la nécessité de réhabiliter la morale publique pour maintenir une nation debout lorsque tout le reste menace de vaciller. Membre du Parti congolais du travail, Antoine Bienaimé Obam-Ondon pense que la grandeur d'un pays ne se mesure pas à la puissance de ses institutions, mais à la droiture de ceux qui les servent.

Car gouverner, c'est bâtir des ponts entre les générations, les territoires, entre les vérités qui s'opposent et les espérances qui se rejoignent, a-t-il rappelé. « Ce livre cherche simplement à tracer les contours d'un idéal.

Celui d'un dirigeant qui gouverne non par calcul, mais par conviction ; non pour la gloire de durer, mais pour l'honneur de servir. Un président qui sait que la véritable grandeur ne réside pas dans les années accumulées au pouvoir, mais dans l'empreinte laissée dans les consciences, comme une boussole qui continue de guider même lorsque la main qui la tenait s'est retirée », a-t-il commenté.

D'après sa lecture, Denis Sassou N'Guesso incarnerait plusieurs traits du profil présidentiel défini dans cet ouvrage : une vision ancrée dans le temps long ; une priorité donnée à la stabilité et à la paix ; une promotion constante de la cohésion nationale ; un attachement aux valeurs morales et à la discipline républicaine.

Il y voit aussi une volonté de modernisation et de développement ; une attention particulière à la jeunesse ; un engagement pour la paix africaine. Il interprète son parcours comme celui d'un homme d'Etat dont la mission est de servir et de transmettre.

Décortiquant cet ouvrage en sa qualité de critique littéraire, Ramsès Bongolo s'est appesanti sur ses aspects scientifiques. Il a insisté, entre autres, sur le dixième chapitre qui s'adresse directement à la jeunesse congolaise et africaine. « L'auteur défend une idée forte que le destin de l'Afrique ne se construira pas pour la jeunesse mais par la jeunesse. Il invite les jeunes à se préparer, à se réformer, à développer leur discipline, leur probité, leurs compétences, leurs visions et leur esprit de servir. Il rappelle que l'engagement ne se limite pas à briguer un mandat politique », a-t-il déclaré en substance.

Doctorant au Collège des hautes études en stratégie et de défense de Kinshasa (RDC), Antoine Bienaimé Obam'ondon est à son troisième ouvrage, après « Jardin de Denis à parachever », paru aux Editions ADCLF en 2014 et « Jeunesse congolaise de l'ombre à la lumière », aux Editions Lemba en 2016.