Les autorités provinciales de la Tshopo préparent la reprise des activités de riposte contre la maladie à virus Ebola dans le territoire de Bafwasende, suspendues depuis la fin du mois d'octobre à la suite de violences contre les équipes sanitaires. Une délégation du gouvernement provincial, qui séjourne dans cette zone depuis près de dix jours, a poursuivi, mercredi 25 novembre, les actions de sensibilisation de la population afin de rétablir la confiance envers le personnel soignant.

Cette délégation est composée des ministres provinciaux de l'Intérieur et de la Santé.

Lors d'un rassemblement organisé mercredi dernier au centre de Bafwasende, le ministre de l'Intérieur Michel Bakay, a appelé les différentes couches de la population à collaborer avec les équipes sanitaires et à faire confiance aux agents engagés dans la riposte. Cette sensibilisation vise notamment à dissiper les doutes de certains habitants qui continuent de remettre en question l'existence de la maladie dans leur milieu.

« Faites confiance aux personnels soignants ainsi qu'aux agents engagés dans la riposte contre Ebola », a plaidé le ministre, affirmant transmettre un message du gouverneur.

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Michel Bakay a également invité les habitants à considérer les soignants comme des partenaires dans la protection de leur santé. Il les a également exhortés à se rendre rapidement dans une structure sanitaire dès l'apparition de symptômes suspects et à éviter l'automédication.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la responsabilité des autorités publiques dans la protection de la population, affirmant que la maladie à virus Ebola est une réalité et que les institutions sont mobilisées pour protéger les habitants.

Dix décès sur 20 cas confirmés à Bafwasende

Les activités de riposte dans le territoire sont suspendues depuis la fin du mois d'octobre, après des violences contre les équipes sanitaires. Ces incidents ont coûté la vie à deux personnes engagées dans la réponse à l'épidémie, selon les autorités locales.

Selon les données de l'équipe de riposte, disponibles au 19 novembre 2026, Bafwasende comptait 20 cas confirmés d'Ebola, dont 10 décès, sur un total de 109 cas confirmés dans la Tshopo. Le territoire était ainsi la deuxième zone la plus touchée, après Kisangani, chef-lieu de la province.