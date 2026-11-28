Les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) ont pris acte du retrait du Rwanda de l'organisation, lors de la 27e session ordinaire tenue vendredi 27 novembre 2026 à Sipopo, en Guinée équatoriale. Ils ont demandé à la Commission de prendre les dispositions administratives, juridiques et financières nécessaires pour donner effet à ce retrait.

Le Rwanda avait annoncé son retrait le 7 juin 2025, à l'issue du 26e sommet de la CEEAC, tenu à Malabo. Kigali contestait alors la décision des dirigeants de reporter la passation de la présidence tournante au Rwanda et de maintenir la Guinée équatoriale à la tête de l'organisation pour une année supplémentaire.

Dans un communiqué publié le 9 juin 2025, le gouvernement rwandais avait dénoncé une « instrumentalisation » de la CEEAC par la RDC, avec le soutien de certains États membres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il reprochait également à Kinshasa de soutenir les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), évoquait des incursions de l'armée congolaise sur son territoire et critiquait des déclarations du président Félix Tshisekedi qu'il jugeait hostiles au Rwanda. Kigali rappelait aussi ne pas avoir participé au 22e sommet de la CEEAC, organisé à Kinshasa (RDC) en février 2023, estimant avoir été illégalement exclu.

Selon la présidence congolaise, qui a rapporté les conclusions du sommet sur son compte X, les dirigeants de la CEEAC ont exprimé leur préoccupation face à la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire dans l'Est de la RDC. Lors de ce sommet, le président congolais Félix Tshisekedi avait alerté ses homologues sur la gravité de la situation dans l'Est du pays, toujours selon la présidence congolaise.

Les dirigeants ont également exhorté Kinshasa et Kigali à poursuivre les efforts de désescalade et à assurer l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette Résolution exige notamment l'arrêt immédiat des hostilités par le mouvement rebelle M23, devenu Front pour la refondation de la nation, son retrait des zones occupées et le retrait sans condition des forces rwandaises du territoire congolais.

Elle appelle également les deux pays voisins à reprendre le dialogue et à mettre en oeuvre leurs engagements concernant la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces.