À deux jours du coup d'envoi de la première Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football des sourds, prévue du 30 novembre au 13 décembre 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie, la participation de la République démocratique du Congo reste incertaine. La sélection congolaise attend toujours un soutien financier pour assurer son déplacement, selon le rapport vendredi 27 novembre, du Comité national paralympique chargé des sports des sourds.

Cette première édition de la CAN des sourds représente un rendez-vous important pour le développement du sport inclusif en Afrique. Plusieurs sélections nationales doivent y prendre part afin de promouvoir le football pratiqué par les athlètes sourds et de renforcer leur visibilité sur la scène continentale.

Logée dans le groupe B, la RDC doit affronter l'Égypte, la Libye et la République centrafricaine. Mais faute de moyens pour financer le déplacement, les Léopards sourds risquent de manquer cette compétition, malgré plusieurs mois de préparation.

Antoine Salomon Mbafu, troisième vice-président du Comité national paralympique chargé des sports des sourds, déplore l'absence de soutien des autorités en faveur de cette sélection.

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« La RDC, qui est logée dans le groupe B avec l'Égypte, la Libye et la République centrafricaine, n'a toujours pas reçu d'accompagnement », regrette-t-il.

Selon lui, les joueurs se préparent depuis plus de trois mois pour cette compétition. Une éventuelle non-participation serait donc une grande déception pour les athlètes et la communauté des personnes sourdes.

« Les jeunes sourds se sont entraînés pendant plus de trois mois. Quelle déception pour les personnes en situation de handicap ! Quelle discrimination ! », déplore Antoine Salomon Mbafu

Des interrogations sur le financement du sport

Antoine Salomon Mbafu s'interroge également sur les priorités dans l'accompagnement financier des différentes sélections nationales. Il estime que les moyens mobilisés pour certaines équipes contrastent avec les difficultés rencontrées par les Léopards sourds, dont la délégation compte moins de 40 personnes.

« Pour certaines équipes nationales, on fait voyager plus de 300 personnes, y compris des supporters. Mais pour une délégation de moins de 40 personnes, parce qu'il s'agit de sourds et de personnes handicapées, aucune solution n'est trouvée », affirme-t-il.

À l'approche du lancement de la compétition, les joueurs et leurs encadreurs espèrent encore qu'une solution financière sera trouvée pour permettre à la RDC de participer à cette première CAN des sourds.