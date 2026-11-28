La commune de Maluku s'est dotée d'un plan local de sécurisation destiné à lutter contre le banditisme armé, le phénomène Mobondo, le mouvement Kuluna ainsi que les tracasseries administratives, policières et militaires. Le document a été présenté ce vendredi 27 novembre aux représentants de la société civile, aux chefs de quartier et aux chefs coutumiers.

Ce plan a bénéficié de l'appui technique de l'Inspection générale territoriale et du financement de la Section des affaires civiles de la MONUSCO. Il définit les priorités et les objectifs en matière de sécurité, en tenant compte des problèmes auxquels la commune est confrontée.

Parmi les objectifs fixés figure la réduction à 30 % du taux de banditisme armé dans un délai de trois ans. Pour y parvenir, le document prévoit notamment des mécanismes de contrôle mensuel sur l'ensemble du territoire communal.

Le plan vise également à réduire sensiblement le phénomène Mobondo afin de favoriser une paix durable à Maluku. Il prévoit, en outre, des actions contre les conflits fonciers et coutumiers, ainsi qu'une réduction à 40 % de la consommation de boissons fortement alcoolisées et de chanvre.

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Police, armée et autorités locales mobilisées

Le plan opérationnel confie aux militaires et aux policiers la mission d'organiser des bouclages réguliers pour rechercher les personnes détenant illégalement des armes.

Le bourgmestre, les chefs de quartier et les chefs coutumiers sont, de leur côté, appelés à soutenir les actions du procureur et des juges afin de sanctionner les auteurs récidivistes de banditisme et de conflits.

Dix communes de Kinshasa disposent déjà d'un plan local de sécurité dans le cadre du projet « Gouvernance sécuritaire », mis en oeuvre avec l'appui de la MONUSCO.