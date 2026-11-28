La société civile de Kikwit, dans la province du Kwilu, demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur la vente et l'occupation présumées irrégulières de plusieurs espaces publics dans cette ville. Dans une correspondance adressée au ministre de la Justice ce vendredi 27 novembre, elle réclame notamment des investigations sur les terrains situés autour de l'aéroport de Nzinda et le long de certaines voies publiques.

Selon cette organisation, plusieurs espaces destinés à l'usage collectif feraient l'objet d'opérations de vente, de morcellement et d'occupation irrégulières. Les sites concernés comprennent notamment les abords des rivières, les réserves foncières, les espaces verts et les emprises routières.

La société civile souhaite que les autorités établissent les circonstances dans lesquelles ces terrains ont été cédés ou occupés et identifient les éventuels responsables.

Dans une lettre datée du 25 novembre 2026, adressée au ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des sceaux, la société civile sollicite une enquête judiciaire indépendante ainsi qu'un audit des autorisations de bâtir délivrées par les services provinciaux.

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Elle demande que les investigations concernent non seulement les occupants des terrains, mais aussi les personnes qui les auraient vendus ou achetés, les intermédiaires et les agents publics susceptibles d'avoir facilité ces opérations.

L'organisation estime que ces vérifications sont nécessaires pour établir les responsabilités et permettre la récupération des espaces concernés au profit de la collectivité.

Au moment de la publication de cet article, Radio Okapi n'avait pas encore obtenu la réaction des autorités provinciales à ces accusations.