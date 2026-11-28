Les inscriptions au Prix Indianocéanie Jeunesse 2027 sont ouvertes jusqu'au 31 janvier. Pour sa deuxième édition, ce concours littéraire régional invite les collégiens à écrire ensemble un conte original en français.

Le concours est organisé par la Commission de l'océan Indien (COI), en partenariat avec le Département de La Réunion et avec le soutien de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il s'adresse aux collégiens et aux jeunes de niveau scolaire équivalent qui résident aux Comores, à La Réunion, à Madagascar, à Maurice ou aux Seychelles.

Les candidats participent par groupes de trois à cinq élèves, accompagnés d'un enseignant de leur établissement. Le thème sera dévoilé le 8 février 2027, après la clôture des inscriptions. Les équipes auront ensuite jusqu'au 30 avril pour soumettre leur conte. Les inscriptions et le dépôt des manuscrits se font exclusivement sur le site de la COI.

En mai, un jury régional examinera les textes anonymisés. Il réunira six membres représentant les États membres de la COI et la région africaine désignée par l'OIF.

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Le nom de l'équipe lauréate sera dévoilé en juin. Son conte sera illustré et publié au dernier trimestre de l'année. Les jeunes auteurs bénéficieront également d'un voyage culturel consacré à la littérature et se partageront une récompense de 1 000 euros.

Lancé en 2017, le Prix Indianocéanie distingue des oeuvres littéraires qui puisent leur inspiration dans l'espace géographique, culturel et linguistique de la région. Quatre éditions ont récompensé Jean-Pierre Haga Andriamampandry pour Le Jumeau en 2018, Davina Ittoo pour Misère en 2019, Sharon Paul pour Le Cantique du rasta en 2021 et Didier Lentrein pour Le Puits arabe en 2025.

La première édition jeunesse, organisée en 2023, avait récompensé sept élèves du collège Lady Sushil Ramgoolam, à Maurice, pour Mo : Le Destin de Kariko. Retenu parmi 24 manuscrits, leur conte suit les aventures d'un jeune garçon qui part à la rencontre de la mer, du feu, de la terre et du ciel. Quatre autres textes, distingués par le jury, ont été réunis dans un recueil en ligne.