Les gendarmes ont effectué une descente dans une propriété située à Amboaroy, dans la commune d'Alasora, hier matin. Du cannabis cultivé dans le jardin y a été découvert, en plus de plants déjà séchés et préparés. Au total, sept personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération. Parmi elles figure le propriétaire de la maison où les stupéfiants ont été découverts, ainsi que des individus présentés comme des acheteurs et des consommateurs.

Les résultats de l'opération n'ont été obtenus qu'hier. Les forces de l'ordre poursuivaient encore les investigations afin d'approfondir les circonstances de cette affaire. Celle-ci devra toutefois être portée devant la justice, les faits constituant des infractions et des crimes.

Par ailleurs, toujours à Alasora, un homme a été surpris par les gendarmes en train de consommer du cannabis. La perquisition qui a suivi son arrestation a permis de découvrir environ 150 grammes de cannabis séché, répartis dans douze sachets.

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Cinq plants de cannabis encore en culture ont également été trouvés dans sa cour. D'autres personnes ont été interpellées et conduites à la gendarmerie pour être auditionnées. Au total, sept individus ont été arrêtés, dont deux femmes âgées respectivement de 32 et 46 ans.

Les cinq autres sont des hommes, parmi lesquels deux mineurs de 15 et 17 ans, deux jeunes de 22 et 26 ans et un homme de 41 ans.