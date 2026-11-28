Mahajanga a donné le coup d'envoi des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre (VBG), une campagne internationale de sensibilisation qui se déroule chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Des activités et des manifestations sont organisées dans les 24 régions de Madagascar, dont le Boeny.

Cette année, la campagne mondiale a pour thème « Mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles » et pour mot d'ordre « Garantir la justice, protéger les survivantes, mettre fin à l'impunité ». À Madagascar, le thème retenu est « Vehivavy miara-miabo, vehivavy mandroso hasina » (femmes positives et unies, promotion des valeurs).

Sensibilisation

Pour cette première journée, la Jeune Chambre internationale (JCI) de Mahajanga a organisé, dans le cadre du programme Maison Digitale, la première édition de l'événement « Autonomisation du leadership féminin ».

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« L'objectif est de renforcer les compétences des femmes et de promouvoir leur autonomie grâce à des actions de sensibilisation sur les valeurs, l'entrepreneuriat, la gestion financière, le leadership, le marketing digital et la formation professionnelle », a déclaré un responsable de l'événement.

Comme chaque année, une marche est partie de l'Hôtel de ville pour rejoindre le siège de la direction régionale de la population et de la solidarité, à Mangarivotra. Une séance de sensibilisation, suivie d'un spectacle de marionnettes, a également marqué le lancement de la campagne.